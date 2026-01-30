Corriere dello Sport.it
Giovane: "Giocare nel Napoli è il mio sogno, mi ispiro a Ronaldo"© FOTO MOSCA

Giovane: "Giocare nel Napoli è il mio sogno, mi ispiro a Ronaldo"

Il nuovo acquisto azzurro si racconta: "Sono un brasiliano atipico, ecco perché. Lo stadio Maradona è impressionante"
3 min
Dal Verona al Napoli, poi l'esordio a Torino contro la Juve: Giovane sta vivendo un sogno. Il club di De Laurentiis ha riposto fiducia nel brasiliano di 22 anni e Conte l'ha immediatamente utilizzato. Ai microfoni di Radio CRC, emittente partner della SSC Napoli, Giovane ha espresso tutta la sua emozione: "Sono molto felice di essere qui, è un sogno per me. Ho sognato questo momento fin da quando ero bambino ed ora che è arrivato voglio solo lavorare bene e giocare con la squadra. Arrivo al Napoli ed esordio a Torino? Sono state ore veloci e molto emozionanti: è cambiato tutto in poco tempo, ma sono molto felice. Giocare con la maglia del Napoli è un sogno. Qui voglio migliorare ed aiutare la squadra: ho visto poco Careca giocare, ma spero di poter fare come lui e David Neres nel Napoli".

Giovane: "Il mio idolo è Ronaldo"

"Sono un calciatore molto veloce, non ho le caratteristiche specifiche di un brasiliano, ma ho un buon tiro. Mi piace fare molti gol. Il mio idolo è Ronaldo il fenomeno. L'ho visto giocare poco, quando ero piccolo era nel Corinthians, però sempre ho visto i suoi video su YouTube. Serie A? Parlo sempre con i miei amici e sottolineo come il calcio italiano sia diverso da quello brasiliano. In Brasile quando hai la palla hai 5-6 secondi per passare, qui è molto più fisico e complesso tatticamente. Ora però capisco tutto: sono anche migliorato tatticamente dal punto di vista difensivo".

Giovane: "Stadio Maradona impressionante"

"Il gruppo ha una grande motivazione. Quando sono arrivato qui ho subito capito che è un ottimo gruppo, composto da grandissimi giocatori. È ovvio che c'è la delusione per le ultime due sconfitte, ma nel calcio non c'è tempo per questo: domani è una grande partita per noi, vogliamo vincere. Stadio Maradona? Ho visto l'atmosfera contro il Chelsea ed è stato impressionante. Quando ho giocato con il Verona al Maradona era diverso ovviamente dalla Champions League. Mi piace molto questa atmosfera, il tifo è bellissimo qui".

Giovane: "Sono un brasiliano atipico"

"Sono un brasiliano atipico, perché non mi piace uscire e fare troppe cose: mi piace stare con la famiglia, mia figlia ed i miei amici. Mi piace molto giocare anche con la play. Sono una persona tranquilla, con il mio carattere ovviamente. Non sono ancora riuscito a visitare nulla della città, perché ho avuto poco tempo in questi giorni. Penso che settimana prossima visiterò un po' la città, ma so che è bella. Il mare mi ricorda il Brasile. Qui tutti parlano di Maradona come un dio: ho visto anche questo. Il napoletano per me in questo momento è impossibile, ma piano piano imparerò qualcosa: ho fatto un video in napoletano ed è stato molto difficile (ride n.d.r.). L'italiano, invece, lo sto imparando bene: all'inizio non lo parlavo proprio, ma faccio lezione con una professoressa ogni giorno".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

