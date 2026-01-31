Frankenstein allena il Napoli

Il Vesuvio dorme, la città si agita e ribolle. Il mondo guarda stupito. È il momento dell’eccitazione pura. Leoni, cornacchie e tigri di Mompracem e di tastiera (riecco il Msi: Movimento Social Italiano), opinionisti sfusi cresciuti come funghi in questi nostri tempi di tutti apprendisti giornalisti, professori di lingua italiana e biforcuta, ex pedatori con optional livorosi e le famose gazzette del 45° parallelo divampano e diffondono la notizia del giorno.