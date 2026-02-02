Napoli, Alisson Santos è arrivato in Italia: visite mediche e firma

Alisson Santos pronto per il Napoli

ROMA - È iniziata ufficialmente l’avventura italiana di. L’esterno offensivo brasiliano è arrivato in Italia nelle scorse ore per completare l’iter che lo porterà a diventare un nuovo giocatore del Napoli. In mattinata sono in programma le consuete visite mediche presso Villa Stuart a Roma, passaggio fondamentale prima della firma sul contratto. Ha 23 anni, è un esterno offensivo di sinistra, praticamente il sostituto di Lang, ieri titolare con il Galatasaray.

Il primo allenamento in maglia azzurra è invece previsto per domani, alla ripresa delle attività al centro sportivo di Castel Volturno, subito dopo il completamento delle procedure sanitarie. Dal punto di vista economico, l’operazione è stata definita sulla base di un investimento complessivo da circa 20 milioni di euro. L’accordo prevede un prestito con diritto di riscatto: poco più di 3 milioni per l’indennità iniziale, mentre la parte restante è legata all’opzione di acquisto che il club partenopeo potrà esercitare al verificarsi di determinate condizioni. L’ufficialità è attesa nell’ultimo giorno di mercato.