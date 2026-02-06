Napoli, si va verso il sold out al Maradona per Como e Roma

Domani il Genoa in trasferta, poi si tornerà al Maradona: due partite in una settimana, prima il Como martedì per i quarti di finale di Coppa Italia (calcio d’inizio alle ore 21) e poi domenica sera la Roma di Gasperini per la venticinquesima giornata di Serie A. Per conquistare le semifinali di coppa contro l’Inter e per blindare intanto la zona Champions, il Napoli sarà scortato dal pubblico delle grandi occasioni. Per entrambe le partite, infatti, è previsto il sold out, anche se mancano diversi giorni e la prevendita è ancora in corso. Stamattina alle 12 partirà la vendita libera per il Como. Per ora tutti i biglietti disponibili, quelli in prelazione per abbonati e possessori di Fidelity Card, sono andati esauriti anche per la politica scelta dal club con prezzi bassi e quasi simbolici (5 euro tutti i settori per gli abbonati, ad esempio).