venerdì 6 febbraio 2026
Napoli, si va verso il sold out al Maradona per Como e Roma

I tifosi azzurri pronti a riempire gli spalti per la sfida di Coppa Italia e il match con i giallorossi
Fabio Tarantino
2 min
Napoli

Napoli

Domani il Genoa in trasferta, poi si tornerà al Maradona: due partite in una settimana, prima il Como martedì per i quarti di finale di Coppa Italia (calcio d’inizio alle ore 21) e poi domenica sera la Roma di Gasperini per la venticinquesima giornata di Serie A. Per conquistare le semifinali di coppa contro l’Inter e per blindare intanto la zona Champions, il Napoli sarà scortato dal pubblico delle grandi occasioni. Per entrambe le partite, infatti, è previsto il sold out, anche se mancano diversi giorni e la prevendita è ancora in corso. Stamattina alle 12 partirà la vendita libera per il Como. Per ora tutti i biglietti disponibili, quelli in prelazione per abbonati e possessori di Fidelity Card, sono andati esauriti anche per la politica scelta dal club con prezzi bassi e quasi simbolici (5 euro tutti i settori per gli abbonati, ad esempio).

Napoli-Roma, la vendita dei biglietti

Ma la richiesta è elevata anche per la sfida contro la Roma: questi sono i giorni della vendita riservata ai titolari di Fidelity Card mentre per tutti gli altri, per la vendita libera, i biglietti saranno disponibili a partire dalle 12 di lunedì prossimo. Intanto, a proposito di Maradona, è prevista per oggi una call tecnica con la delegazione Uefa per la candidatura di Napoli a Euro 2032. Martedì il sindaco Gaetano Manfredi aveva annunciato l’approvazione dei lavori e ora si procede con i prossimi passi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

