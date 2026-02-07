Conte e i sapientoni

Ricordate la festa scudetto? Il giro col pullman scoperto? Napoli ai piedi di Antonio Conte? Ecco. Se in Inter-Lazio Pedro quel rigore lo avesse sbagliato, Conte a Napoli sarebbe stato crocifisso. Gli sarebbe stato imputato di aver buttato il campionato pareggiando in casa del Parma. Pedro ha segnato, il Napoli ha vinto e lui è diventato il re della città.

È un preambolo doveroso per ricordare che nell’universo della tifoseria tutto &e