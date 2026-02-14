Buongiorno, è l’ora di alzarsi: il Napoli crede ancora in lui

NAPOLI - L'occasione è di quelle che non arrivano per caso. Contro la Roma, Alessandro Buongiorno si gioca molto più di una maglia da titolare: si gioca la possibilità di rimettere in ordine i pensieri dopo una settimana complicata, segnata dagli errori di Genova che gli hanno tolto certezze prima ancora che minuti. Il calcio, però, concede sempre una nuova partita, una nuova fotografia da scattare. E quella di domenica può essere l’immagine giusta per ricominciare. In Coppa Italia contro il Como è rimasto a guardare, scelta tecnica ma anche to di protezione. Ha sofferto per e con i compagni dalla panchina, vivendo la tensione dei rigori come uno qualsiasi, lui che appena due mesi fa, contro il Cagliari, aveva deciso la qualificazione ai quarti di finale presentandosi dal dischetto con una freddezza quasi sorprendente. Ma oggi al Napoli serve altro. Serve il Buongiorno difensore , quello che aveva convinto tutti nel primo anno in azzurro: attento, solido, praticamente impossibile da superare nell’uno contro uno.

La fiducia di Conte

Conte non ha mai smesso di crederci. Dopo la sostituzione di Marassi gli si è avvicinato per rincuorarlo con parole semplici, quasi paterne: "Sono cose che capitano". Nessun processo, nessuna sentenza. Solo la richiesta di ritrovare serenità, perché in una stagione lunga gli equilibri difensivi passano anche dalla testa oltre che dalle gambe. Non a caso, già lo scorso anno, quando era arrivato da poco, l’allenatore lo aveva indicato come uno dei possibili capitani del futuro. Un’investitura pesante, che oggi torna ad avere un significato preciso. Anche lo spogliatoio si è stretto attorno a lui. Abbracci, messaggi, pacche sulle spalle dopo la vittoria di Genova. Tutti uniti a sostegno di Ale. La città ha fatto il resto. Buongiorno ha risposto con un post su Instagram in napoletano, diretto, senza filtri: “Pe’ sta maglia, nun se molla!”. Parole che raccontano bene lo stato d’animo di un ragazzo che sente forte la responsabilità, ma anche l’orgoglio di difendere quei colori. Contro la Roma dovrebbe tornare sul centrosinistra della difesa, posizione in cui può sfruttare meglio anticipo e letture, senza caricarsi di costruzione forzata. Una scelta che sa di ritorno alle origini, alla ricerca della normalità prima ancora della prestazione perfetta. Fuori dal campo, con Meret, coltiva una passione curiosa: le escape room, stanze da cui bisogna uscire risolvendo enigmi entro un’ora. Stavolta l’enigma è diverso e non ha chiavi nascoste. Per uscire da questo momento servono concentrazione, fiducia e novanta minuti fatti come come si deve. Il tempo, più che un’ora, glielo concede il campionato. Ma la porta da riaprire è la stessa: quella della sicurezza. E passa tutta da una notte al Maradona, con la Roma davanti e la voglia di ricominciare.