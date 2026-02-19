Napoli, il sogno brasiliano

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte
Settimana di papaia e maracuja allo chalet di Peppino cameriere a Mergellina con diffusione di Elza Soares e Carlos Jobim, samba de uma nota sò e samba pa ti, bamboleio bamboleio.
Questo è u Carnaval do Mergellin, esclama don Peppino parcheggiatore allusivo per la contemporanea presenza nella squadra azul del paulista Giovane Santana do Nascimento e di Alisson Santos dello Stato di Bahia, più il garoto di Frattaminore Antoninho Vergara Meravigliao, e in attesa del
Abbonati per continuare a leggere
- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
oppure
o entra con DISQUS