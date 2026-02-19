Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
giovedì 19 febbraio 2026
Corriere dello Sport.it
McTominay esclusivo: domani l'intervista al Corriere dello Sport

McTominay esclusivo: domani l'intervista al Corriere dello Sport

L’asso del Napoli si racconta al direttore Ivan Zazzaroni: un appuntamento da non perdere in edicola e sul sito venerdì 20 febbraio
Napoli

Napoli

Scott McTominay si racconta al direttore Ivan Zazzaroni. Un appuntamento da non perdere, in edicola e sul sito, domani, venerdì 20 febbraio. Il rapporto con Napoli e con il calcio italiano, il lavoro con Conte, la sua teoria sui simulatori, il futuro in Serie A, la leadership conquistata: il centrocampista scozzese, uno degli assi del campionato e della squadra di Conte, come non lo avete mai letto.

Tutte le news di Napoli

