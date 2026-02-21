Il Napoli è pronto a riabbracciare De Bruyne: c’è la data del ritorno

NAPOLI - Ormai ci siamo: è atteso per domani il rientro in Italia di Kevin De Bruyne. Quattro mesi dopo l’infortunio (25 ottobre contro l’Inter) e il successivo intervento chirurgico ad Anversa, il 29 ottobre, KDB è pronto a tornare a Napoli per riavvicinarsi al ritorno in campo. Un passo alla volta. Già domani potrebbe rivedersi al Training Center di Castel Volturno dopo essere rimasto in Belgio per la prima fase di riabilitazione dopo la lesione al bicipite femorale della coscia destra rimediata contro i nerazzurri. Adesso inizierà il processo di riatletizzazione che sarà l’ultimo corridoio prima del ritorno in campo.