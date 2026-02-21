Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
sabato 21 febbraio 2026
Corriere dello Sport.it
Il Napoli è pronto a riabbracciare De Bruyne: c’è la data del ritorno

Il fuoriclasse domani in Italia: grande attesa per il suo rientro in campo
Fabio Tarantino
1 min
NAPOLI - Ormai ci siamo: è atteso per domani il rientro in Italia di Kevin De Bruyne. Quattro mesi dopo l’infortunio (25 ottobre contro l’Inter) e il successivo intervento chirurgico ad Anversa, il 29 ottobre, KDB è pronto a tornare a Napoli per riavvicinarsi al ritorno in campo. Un passo alla volta. Già domani potrebbe rivedersi al Training Center di Castel Volturno dopo essere rimasto in Belgio per la prima fase di riabilitazione dopo la lesione al bicipite femorale della coscia destra rimediata contro i nerazzurri. Adesso inizierà il processo di riatletizzazione che sarà l’ultimo corridoio prima del ritorno in campo.

I tempi di recupero: quando potrà rigiocare De Bruyne

Quanto lungo lo stabiliranno le prossime risposte del calciatore. Ci vorrà di sicuro del tempo, d’altronde la stima dei tempi di recupero portava a marzo. Si procederà con cautela, per il finale di stagione con vista sul Mondiale. KDB aveva iniziato nel migliore dei modi la sua avventura azzurra con quattro reti prima di fermarsi dopo l’ultima su rigore. Gol e lacrime, destino beffardo. Ma il peggio, ora, sembra essere alle spalle.

