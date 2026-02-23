Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
lunedì 23 febbraio 2026
Corriere dello Sport.it
Conte è una furia contro Chiffi: la reazione dopo il rigore revocato in Atalanta-Napoli

Il tecnico degli azzurri reagisce in modo eloquente all'annuncio dell'arbitro a Bergamo
1 min
Napoli

Napoli

Mani giunte, un sorriso forzato e frasi inequivocabili rivolte all'indirizzo del direttore di gara. Antonio Conte ha reagito così alla mancata concessione del calcio di rigore a favore del Napoli in occasione della gara contro l'Atalanta. Sul finire del primo tempo e sul risultato di 1-0 a favore degli azzurri, Chiffi aveva concesso la massima punizione al Napoli, dopo il contatto in area nerazzurra tra Hojlund e Hien.

La reazione di Conte

Ma dopo revisone al Var il direttore di gara ha cambiato idea. Conte ha ascoltato l'annuncio del direttore di gara, reagendo in modo evidente: si è lamentato, con le mani giunte ha mimato un gesto di rassegnazione, poi ha cominciato a scuotere la testa e ha rivolto domande specifiche a Chiffi: "Ma come ca**o si fa...". Segno evidente di disapprovazione verso la decisione del direttore di gara.

 

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

