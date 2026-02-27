Verona-Napoli, Anguissa verso il rientro? La decisione di Conte

Anguissa salterà Verona-Napoli . Il centrocampista camerunese non prenderà parte alla trasferta al Bentegodi , valida per ventisettesima giornata di Serie A. Dopo circa quattro mesi di assenza forzata, Anguissa si avvicina al rientro, ma i tempi non sono ancora maturi, nonostante pochi giorni fa abbia preso parte al test amichevole contro il Giugliano .

Anguissa, quando si è infortunato e che tipo di problema muscolare ha riportato

Le buone sensazioni dei giorni precedenti non sono state confermate: Anguissa non sarà a disposizione di Conte, che ne deve fare a meno dallo scorso novembre quando, nel ritiro della nazionale, aveva riportato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra.