Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 27 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Verona-Napoli, Anguissa verso il rientro? La decisione di Conte

Il centrocampista camerunese è ai box dallo scorso novembre per un infortunio muscolare alla coscia sinistra
1 min
TagsAnguissaVeronanapoli
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

Anguissa salterà Verona-Napoli. Il centrocampista camerunese non prenderà parte alla trasferta al Bentegodi, valida per ventisettesima giornata di Serie A. Dopo circa quattro mesi di assenza forzata, Anguissa si avvicina al rientro, ma i tempi non sono ancora maturi, nonostante pochi giorni fa abbia preso parte al test amichevole contro il Giugliano.

Anguissa, quando si è infortunato e che tipo di problema muscolare ha riportato

Le buone sensazioni dei giorni precedenti non sono state confermate: Anguissa non sarà a disposizione di Conte, che ne deve fare a meno dallo scorso novembre quando, nel ritiro della nazionale, aveva riportato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli

Da non perdere

Napoli, Giovane è pronto al decolloOsimhen, così il Napoli blocca il sogno Juve

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS