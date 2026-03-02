Kvara e il messaggio a Lukaku su Instagram: l’omaggio non sfugge ai tifosi sui social

Dopo che Lukaku ha pubblicato su Instagram le immagini della festa del Bentegodi e la dedica a suo padre Roger sono fioccati i commenti: una lunga collezione di stima, affetto, cuori, abbracci e baci dai compagni di squadra di oggi e di ieri. Uno su tutti: Khvicha Kvaratskhelia, ora al Psg. «The king is back», con tanto di emoji corona, l’inchino di Kvara al suo ex centravanti e amico per sempre. Il modo in cui i calciatori del Napoli e tanti alfieri del mondo del calcio hanno celebrato il ritorno al gol di Lukaku testimonia la sua aura da leader.