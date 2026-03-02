Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
lunedì 2 marzo 2026
Corriere dello Sport.it
Napoli, è tornato De Bruyne: intero allenamento in gruppo, può esserci per il Torino

Il belga ha svolto l'intera seduta di lavoro e può essere convocato: era fermo dall'infortunio del 25 ottobre scorso
De Bruyne è tornato ad allenarsi in gruppo. È la notizia del giorno che fa felice il Napoli e Conte, che ritrova il belga insieme ai compagni. KDB non si allenava con il resto della squadra dall'infortunio del 25 ottobre scorso subìto dopo aver calciato il rigore nella sfida d'andata contro l'Inter. De Bruyne ha svolto l'intero allenamento agli ordini di Conte e può ora essere d'aiuto al Napoli per lo sprint finale di campionato: potrebbe addirittura essere già convocato per la partita contro il Torino di venerdì prossimo e tornare in campo in quella successiva contro il Lecce.

Torna Anguissa, vicino McTominay

Si sommano le buone notizie: anche Anguissa dovrebbe sedersi in panchina al Maradona dopo lo stop per infortunio del 9 novembre. Non c'è più il dolore alla schiena. In questa settimana i medici valuteranno ancora la situazione di McTominay, che ha giocato il 7 febbraio, un mese fa, l'ultimo match, e deve verificare la sua situazione per capire se poter tornare in formazione. 

