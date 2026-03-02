De Bruyne è tornato ad allenarsi in gruppo. È la notizia del giorno che fa felice il Napoli e Conte, che ritrova il belga insieme ai compagni. KDB non si allenava con il resto della squadra dall'infortunio del 25 ottobre scorso subìto dopo aver calciato il rigore nella sfida d'andata contro l'Inter. De Bruyne ha svolto l'intero allenamento agli ordini di Conte e può ora essere d'aiuto al Napoli per lo sprint finale di campionato: potrebbe addirittura essere già convocato per la partita contro il Torino di venerdì prossimo e tornare in campo in quella successiva contro il Lecce.