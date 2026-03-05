Napoli, Politano cuore d'oro: Matteo e la moglie Alessandra commuovono i tifosi. I dettagli

NAPOLI - Matteo Politano fa un gol dei suoi, con un tiro a giro che si insacca all'incrocio dei pali. Stavolta però fuori dal rettangolo di gioco. Nella giornata di ieri (mercoledì 4 marzo) l'esterno azzurro e la moglie, Alessandra Esposito , hanno compiuto un gesto commovente, celebrato sui social: la coppia ha adottato due gatte salvate dalla strada negli scorsi mesi dai volontari dell' associazione OIPA Napoli . Brigitte e Bardot , i cui nomi sono chiaramente ispirati all'iconica attrice francese scomparsa il 28 dicembre scorso , hanno finalmente trovato una nuova casa.

Il gesto d'oro di Politano e della moglie Alessandra

L'OIPA (acronimo di Organizzazione Internazionale per la Protezione Animali) di Napoli e provincia ha reso nota la notizia qualche ore fa sui propri canali social: "Era dicembre 2025 quando la vita di Brigitte e Bardot è cambiata per sempre. Salvate dalla strada quando avevano solo pochi giorni di vita, allattate con infinita cura dai volontari OIPA Napoli, hanno lottato per crescere, per sopravvivere, per restare insieme. Per mesi nessuna richiesta. Nessuno sguardo che si fermasse su di loro. E intanto crescevano così: una accanto all’altra, inseparabili. Se una si muoveva, l’altra la seguiva. Se una aveva paura, l’altra restava. Erano diventate casa l’una per l’altra. Poi - si legge - sono arrivati Alessandra e Matteo. Hanno scelto di vederle davvero, di conoscerle rispettando i loro tempi, il loro carattere, la loro storia. Hanno scelto di adottare due gattine già cresciute, superando il desiderio – così comune – di prendere cuccioli piccolissimi, quelli che trovano casa più facilmente. Hanno scelto proprio loro, sapendo che con il passare dei mesi sarebbe stato sempre più difficile per Brigitte e Bardot trovare una famiglia. Oggi queste due meraviglie sono ciò che sono sempre state: affettuose, giocherellone, piene di vita. Aspettavano solo qualcuno disposto ad accoglierle davvero". Infine, i ringraziamenti: "Ringraziamo Alessandro e Matteo per aver aperto il loro cuore e la loro casa a queste due splendide principesse, ma soprattutto per aver avuto la sensibilità di guardare verso chi rischia di restare indietro, scegliendo di adottare e non comprare. Adottare è una scelta concreta. È decidere di accogliere una vita così com’è, con il suo carattere e i suoi tempi. È dare una possibilità a chi rischia di restare indietro. È trasformare un’attesa in una casa. Nei rifugi e presso le associazioni ci sono vite che crescono nell’attesa. Non cercano perfezione. Cercano coraggio. Il coraggio di scegliere. Il coraggio di amare. Il coraggio di adottare".

Tanti i commenti dei follower che hanno celebrato Matteo e Alessandra: "Gesto meraviglioso, ora avranno una famiglia dal cuore d’oro dove crescere insieme", scrive Stella. "Con doppia gioia è stata vinta la partita più importante: trovare casa senza dividerle! È questo il caso dire col 'cuore di un campione'", sottolinea Rita. Luca, infine, si complimenta con Politano: "Matteo, sei un grande uomo".