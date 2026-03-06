De Bruyne torna in campo con il Napoli: la reazione pazzesca dei tifosi al Maradona

Un boato incredibile. Il suo cognome urlato a squarciagola: così i tifosi del Napoli hanno accolto il ritorno in campo di De Bruyne dopo 28 partite saltate, a 132 giorni dall'infortunio muscolare rimediato nella battuta del calcio di rigore del momentaneo 1-0 contro l' Inter , lo scorso 25 ottobre (risultato finale 3-1). Al 79' del match contro il Torino il fuoriclasse belga ha preso il posto di Alisson Santos , autore della rete che ha sbloccato la partita.

Conte richiama De Bruyne in panchina: tutti in piedi al Maradona

Non appena Conte ha richiamato in panchina De Bruyne, il pubblico del Maradona ha iniziato ad alzarsi in piedi. Nel momento in cui si è avvicinato a bordocampo i tifosi hanno inziato a scandire l'attesa accompagnando con la voce l'uscita dal campo di Alisson Santos, che gli ha fatto posto. E non appena lo speaker ha annunciato il suo ingresso in campo il Maradona è letteralmente vibrato al suono di: "De Bruyne". Un altro recupero importante per il Napoli dopo quello di Anguissa, subentrato da inizio ripresa a Vergara.