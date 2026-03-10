Napoli, il Maradona apre le porte alla città

Lo Stadio Diego Armando Maradona sarà aperto ai visitatori. Ad annunciarlo è stato il sindaco della città di Napoli Gaetano Manfredi . Nel periodo delle giornate del Fai, sarà possibile visitare l'interno dello stadio degli azzurri. Sabato 21 e domenica 22 marzo, weekend in cui il Napoli giocherà in trasferta a Cagliari, l'impianto sarà visitabile gratuitamente.

"Il Maradona aperto ai visitatori": l'annuncio del sindaco Manfredi

Questo il messaggio pubblicato sui social dal sindaco Manfredi: "Spesso mi hanno chiesto di aprire lo Stadio Diego Armando Maradona ai visitatori. Oggi questa richiesta diventa realtà sabato 21 e domenica 22 marzo. Nelle Giornate FAI, grazie alla collaborazione con il FAI – Fondo Ambiente Italiano, lo stadio sarà aperto gratuitamente alle visite. Un luogo simbolo della nostra città che, dal campo alle gradinate, fino al celebre murales di Jorit dedicato a Maradona all’esterno dello stadio, racconta passione, identità e storia. Siamo certi che sarà una grande opportunità per cittadini, tifosi azzurri e turisti".