Napoli più giovane e acquisti mirati: l’incontro tra Conte, De Laurentiis e Manna è in agenda

Conte fino a tre. Ovvero: Antonio Conte e il Napoli insieme per la terza stagione consecutiva, come da contratto sottoscritto con De Laurentiis a giugno 2024. Un anno fa, di questi tempi, sembrava addirittura impossibile soltanto immaginare un secondo anno e invece ora, dopo le dichiarazioni che il tecnico ha rilasciato prima e dopo la partita di sabato contro il Lecce, è plausibile un terzo capitolo. Per Antonio, come racconta la sua storia, non è mai scontato superare la seconda stagione: è accaduto soltanto una volta in vent’anni di carriera con la Juventus, dal 2011 al 2014, mettendo in fila tre scudetti e salutando tutti in ritiro all’alba della quarta annata per divergenze con il club sui piani futuri. P oi, cicli biennali con l’Italia, il Chelsea e l’Inter; quasi biennale con il Tottenham, lasciato a marzo; e per il momento biennale anche con il Napoli. Per Aurelio, invece, la continuità è la normalità: parliamo di un capitano che ama programmare, lavorare con i vincenti e insist e re sulle proprie scelte, soprattutto su quelle molto azzeccate, e anche di un presidente mai stato mangia allenatori e tantomeno collaboratori. Unica eccezione, la stagione del disastro post scudetto 2023: via Garcia, Mazzarri e il traghettatore Calzona, già ct della Slovacchia, e a fine stagione anche il ds Meluso. Ma chiusa questa parentesi piena di errori e strafalcioni paradossali, il ventennio De Laurentiis è stato oggettivamente straordinario. Conte, in quest’ottica, ha completato un’impressionante bacheca di manager: De Laurentiis è riuscito ad avere lui, Benitez, Spalletti, Sarri e finanche Ancelotti alla guida del Napoli. Di questi, soltanto Sarri è arrivato al terzo anno: e così, Antonio potrebbe eguagliare il collega per la durata di un ciclo che in meno di due anni solari ha già portato uno scudetto e una Supercoppa italiana.

Napoli, acquisti mirati e rosa più giovane: il piano

Il Napoli è terzo in classifica alla vigilia della trasferta di Cagliari, alle porte della sosta e con lo scontro diretto del 6 aprile al Maradona con il Milan. Ha un vantaggio di 8 punti sulla Roma, 6 sulla Juve e 5 sul Como e dopo aver collezionato tre vittorie consecutive contro Verona, Torino e Lecce viaggia spedito verso il ritorno in Champions. Obiettivo minimo ma a un certo punto non più scontato considerando le innumerevoli problematiche fisiche affrontate in questa stagione, ma fondamentale per poter programmare. Mai dimenticare il presupposto di base: il Napoli si autofinanzia, De Laurentiis è uno dei pochi baluardi di un’imprenditoria non alimentata da fondi, petrodollari, sterline o dollari americani e per continuare ad avere ambizioni e grandi giocatori non può fare a meno degli introiti Champions. Tra l’altro, non ha ancora un centro sportivo e soprattutto uno stadio di proprietà, quest’ultimo enorme handicap per la crescita economico-finanziaria del club. Dopo un ricchissimo mercato 2025, Il Napoli punterà sui giovani e su acquisti mirati. Questo sembra un pilastro del nuovo progetto: con 28 anni di media è la rosa più esperta in Serie A per giocatori impiegati, e i soli under 25 sono Gilmour e Gutierrez con 24 anni, Hojlund, Alisson e Vergara con 23 e Giovane con 22. Da decifrare il futuro di Lukaku, 33 anni a maggio, Juan Jesus, 35 a giugno, Anguissa, in scadenza 2027, e soprattutto di Lucca e Lang, 70 milioni in due di investimento estivo ma ceduti in prestito per volontà di Conte a gennaio. Saranno riscattati Hojlund e Alisson. La squadra, al netto degli infortuni, è ancora molto forte e solida: nel mirino un terzino destro, un centrocampista, un esterno offensivo, magari un difensore, ma dipenderà da chi parte e chi resta. Tutti argomenti da affrontare durante l’incontro tra Adl, Conte e Manna che determinerà l’esistenza della sintonia citata dal tecnico: l’idea è che andrà in scena a Champions acquisita. Prima della fine del campionato.