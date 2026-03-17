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martedì 17 marzo 2026
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1926-2026: i 100 anni del Napoli in edicola con il Corriere dello Sport-Stadio

1926-2026: i 100 anni del Napoli in edicola con il Corriere dello Sport-Stadio

A partire dal 18 marzo ogni mercoledì e sabato sul Corriere dello Sport-Stadio (Edizione Campania) due pagine dedicate alla storia del club azzurro
1 min
Napoli

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1926-2026: un secolo d'amore, un capitolo alla volta. Una storia lunga e gloriosa che abbiamo deciso di ripercorrere con due uscite settimanali - ogni mercoledì sabato - all'interno del quotidiano distribuito in Campania. Cento anni di Napoli e di pagine azzurre. Cento anni di emozioni, campioni e trionfi da rivivere attraverso la penna di Mimmo Carratelli con due pagine dedicate alla storia del club. Si parte in edicola mercoledì 18 marzo.

Rivivi la storia del Napoli con chi l'ha raccontata giorno per giorno in questi primi 100 anni di vita del club. Il Corriere dello Sport-Stadio ti aspetta in edicola!

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli

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