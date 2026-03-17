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"Certi amori non smettono mai di giocare": Lavezzi tornerà a Napoli dopo 14 anni

Il club di De Laurentiis annuncia la presenza in campo del Pocho al Maradona il prossimo 26 maggio, in occasione dell'evento benefico 'Notte dei Leoni'
2 min
TagsnapolilavezziMaradona
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"Certi amori non smettono mai di giocare", così il Napoli annuncia la presenza del Pocho Lavezzi per il prossimo 26 maggio, quando allo Stadio Maradona, in occasione dell'evento benefico 'Notte dei Leoni', si sfideranno le leggende della storia azzurra e le World Legends. Obiettivo della serata, raccogliere fondi a sostegno della ristrutturazione del carcere minorile di Nisida e delle attività della Fondazione Santobono Pausilipon.

Il ritorno del Pocho, 14 anni dopo...

Sono passati 14 anni dal suo addio a Napoli, quando Lavezzi fu tra i primi 'capolavori' del presidente De Laurentiis in sede di mercato: vendere campioni per acquistare altri campioni, una strategia inizialmente poco compresa, ma che ha dato i suoi risultati. La sua presenza sarà decisiva per riempire gli spalti in occasione dell'iniziativa benefica, i social sono già impazziti per il ritorno del Pocho, uno dei campioni più amati dalla tifoseria azzurra che tornerà a calcare il prato dello stadio che lo ha visto protagonista di gol e vittorie indimenticabili.

 

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