"Certi amori non smettono mai di giocare": Lavezzi tornerà a Napoli dopo 14 anni

Il ritorno del Pocho, 14 anni dopo...

Sono passati 14 anni dal suo addio a Napoli, quando Lavezzi fu tra i primi 'capolavori' del presidente De Laurentiis in sede di mercato: vendere campioni per acquistare altri campioni, una strategia inizialmente poco compresa, ma che ha dato i suoi risultati. La sua presenza sarà decisiva per riempire gli spalti in occasione dell'iniziativa benefica, i social sono già impazziti per il ritorno del Pocho, uno dei campioni più amati dalla tifoseria azzurra che tornerà a calcare il prato dello stadio che lo ha visto protagonista di gol e vittorie indimenticabili.