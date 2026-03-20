Manna dice tutto sul rinnovo di McTominay e sul futuro di Conte: "Ha un altro anno di contratto"

Dal ritorno di Bruyne al rinnovo di McTominay, fino al futuro di Conte: il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna , non si è sottratto e ha parlato apertamente delle future mosse del club. Ha anche spiegato l'intuizione Alisson Santos, arrivato in azzurro dal mercato di gennaio, e, soprattutto, si gode ora il rientro di KDB: " De Bruyne arriva da un periodo di lungodegenza purtroppo per noi. È tornato in un buono stato di forma, in una buona condizione. Ha lavorato molto, ma da qui a dire che è meglio di quando è arrivato è difficile perché sono 4 mesi che non gioca. È un campione, è intelligente, ha lavorato molto, sono sicuro che ci possa dare una mano in queste ultime dieci partite", ha dichiarato ai microfoni di Dazn.

Manna: "Avevamo pensato la stagione in modo diverso"

Conte finalmente si gode il rientro dei big: Lukaku, McTominay, De Bruyne e Anguissa. E può schierarli tutti insieme. Anche Manna ne è felice: "Sicuramente siamo contenti di averli perché non li abbiamo avuti quasi per tutta la stagione. È stata un’annata difficile. Averli a disposizione per noi è un valore aggiunto, poi spetta al mister come utilizzarli al meglio. Che stagione sarebbe stata con tutti loro a disposizione? La stagione è comunque positiva perché nelle difficoltà siamo sempre riusciti a trovare le soluzioni e bisogna dare atto al mister, alla squadra e allo staff di aver lavorato molto bene. È chiaro che l'avevamo pensata in modo diverso, ci aspettavamo una crescita durante l’anno di questa squadra, che era una squadra praticamente nuova. Non è stato così, ma non abbiamo rimpianti, siamo contenti di quello che abbiamo fatto, abbiamo portato a casa un titolo. Ora dobbiamo consolidare la nostra posizione in classifica".

Manna su Alisson Santos

"Alisson Santos? È un calciatore molto umile, intelligente, che ha fatto un percorso molto lungo per arrivare a un calcio importante. Ha le caratteristiche che ricercavamo, di uno contro uno e velocità, per migliorarci e dare delle alternative al mister. Spesso non giocava titolare ma subentrava con lo Sporting CP. In Champions ha fatto buone partite, anche contro di noi, penso sia stata una buona opportunità viste le condizioni in cui operavamo a gennaio", ha proseguito Manna.