Il fattore Conte: c'è pepe nella lotta scudetto

La marcia giusta, quella che piace a Conte. Quarta vittoria di fila, un posto in Champions ormai fra le mani, almeno una notte al secondo posto in classifica e sei punti di distacco dall’Inter capolista, impegnata domani a Firenze. Sta tornando il vero Napoli, quello che era stato costruito per un ruolo da grande protagonista e che invece ha pagato a caro prezzo una serie incredibile di lunghi infortuni. Chi ha sottovalutato le assenze e ha provato a spiegare le difficoltà con altre assurde motivazioni è stato smentito dai fatti. Con il rientro dei big la squadra di Conte si sta avvicinando sempre di più alla sua vera fisionomia. Avere o non avere De Bruyne fa tutta la differenza del mondo. Il fenomeno belga ha un’altra frequenza di pensiero, non solo vede e illumina, ma si mette a disposizione dei compagni. Li aiuta a vedere spazi e a trovare soluzioni che altri non ti fanno percepire, è geniale ma anche umile. Lo stesso discorso vale per McTominay, anche ieri decisivo col suo 19° gol in 59 partite in A. Quest’anno in campionato è già arrivato in doppia cifra di reti e assist (7+3), il suo peso specifico in campo può fare la differenza contro qualsiasi avversario. S e poi alle qualità dei big viene abbinata la solidità difensiva, ne esce un mix perfetto.