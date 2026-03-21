Calzona e i retroscena shock sul Napoli: "Osimhen non si allenava mai, e Kvaratskhelia..."

Il tempo è passato inesorabile, tanto che a Napoli è arrivato anche il quarto scudetto, ma Francesco Calzona ha ricordi ancora vividi riguardo la sua esperienza sulla panchina azzurra, nella stagione successiva al terzo titolo, quello conquistato da Spalletti: "Un'annata disgraziata".

Calzona senza filtri: "Acquisti tutti sbagliati"

Convocato da De Laurentiis al capezzale di un Napoli in totale confusione dopo la sbornia tricolore, l'addio di Spalletti e l'impatto traumatico con Rudi Garcia, Francesco 'Ciccio' Calzona ha vissuto momenti surreali riguardo i suoi mesi alla guida dei partenopei. Il commissario tecnico della Slovacchia racconta così la sua esperienza ai microfoni di RadioKissKiss: "Già dall'estate andava fatto un lavoro diverso, in tanti avevano problemi con la società e fin dall'inizio miravano solamente ad arrivare a fine stagione. E poi gli acquisti fatti... nessuno era all'altezza e infatti sono andati via tutti, Ngonge a parte, ceduto solamente quest'anno. Parliamone...".