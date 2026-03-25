C'era una volta a Napoli il derby cittadino

Irruppe nel calcio il cavaliere Emilio Reale , uomo robusto con ufficio in via Depretis, patito di corse al galoppo, incontrando in Villa Comunale Ugo Del Monte, nipote di Giorgio Ascarelli, che lo trascinò al Tiro a segno a vedere una partita fra Naples e Internazionale. Emilio Anatra, presidente del Naples, gli offrì la vicepresidenza del club che il cavaliere Reale accettò con entusiasmo. Non fu molto fedele, il cavaliere, ai colori blu-celeste perché non tardò a farsi attrarre dal club rivale , l’Internazionale, fino a diventarne il presidente (1918). Dimenticò i purosangue del Campo di Marte e si dedicò al football. Ingaggiò un tecnico austriaco, Bino Shasa, cui affidò anche il compito di scoprire talenti. Fu così che Reale inventò il “vivaio” , il settore giovanile. Bino Shasa ebbe la fortuna di scovare due ragazzi promettentissimi, Attila Sallustro, che aveva tredici anni, e il coetaneo Massimo Pensa . Li vide giocare in Villa Comunale e li aggregò alle giovanili dell’Internazionale.

La fusione e la nascita dell'Internaples nel 1922

Intanto, Naples e Internazionale erano in crisi. Non ce la facevano ad andare avanti. Non riuscivano a sfondare nel calcio campano, Puteolana e Bagnolese erano più forti. Il cavaliere Reale trovò la soluzione. Invitò al Circolo Canottieri Savoia Gaetano Del Pezzo del Naples e Hans Jenni dell’Internazionale che ne era il presidente, il cassiere, il capitano e il bigliettaio. La soluzione, se tutti erano d’accordo, era una bella fusione fra i due club. Non ci furono obiezioni e, vinte le rivalità, Naples e Internazionale si fusero. Fondendo anche i nomi, dettero vinta all’Internaples (1922). Maglia blu mare con risvolti celesti. Campo di gioco il terreno dei militari all’Arenaccia creato dal generale Albricci, comandante del Corpo d’armata di Napoli. Presidente: Giorgio Ascarelli. In squadra, giocatori delle due formazioni precedenti. L’Internaples, nel 1922-23, partecipò al girone campano superando Stabia, Cavese e Bagnolese. Col Savoia di Torre Annunziata si qualificò per le semifinali Sud e qui fece fiasco perdendo tutte e sei le partite contro Lazio, Ideale Bari e Libertas Palermo. Andò meglio nella stagione successiva (1923- 24) dominando nel girone campano, con due batoste assestate alla Salernitana (5- 1 fuori, 5-0 in casa), ma non ebbe fortuna nelle semifinali vincendo una sola partita contro l’Audace di Taranto. Al terzo tentativo (1924-25) l’Internaples non riuscì neanche a qualificarsi per le semifinali Sud, sopravanzato da Savoia e Cavese.