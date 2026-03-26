Leggenda De Bruyne, un altro trofeo: è tra i 10 più grandi di tutta la Premier

NAPOLI - Chi sono i più grandi giocatori nella storia della Premier League? Nella Top Ten, in copertina, c’è sorridente anche Kevin De Bruyne, stella e bandiera del City con cui ha vinto 18 trofei tra cui 6 volte il campionato e la Champions nel 2023 in finale contro l’Inter. In totale, per lui, 72 gol e 118 assist in 288 presenze tra Chelsea e City. A elogiarlo, in un folto elenco che comprende - tra gli altri - anche Salah (che saluterà il Liverpool a fine stagione), Cristiano Ronaldo, Lampard e Giggs, è The Telegraph. Che ne parla così: «Kevin De Bruyne - si legge - è stato il miglior giocatore della squadra che ha dominato la Premier League come nessun’altra. Al massimo della forma era inarrestabile: corsa instancabile, tiri potentissimi e assist straordinari. Solo Giggs ha creato più gol nella competizione». Un vero e proprio tributo per un giocatore che solo in estate aveva deciso di lasciare la Premier League per trasferirsi da svincolato al Napoli di Conte. Un grande colpo nei giorni dello scudetto. Proprio i Cityzens qualche giorno fa sui social lo avevano celebrato ricordando i suoi 100 assist in 244 partite. Numeri incredibile per un giocatore di rara qualità e bravura. Ora De Bruyne è in nazionale e sta preparando, in vista del suo quarto Mondiale, le amichevoli contro gli Stati Uniti ad Atlanta (sabato) e il Messico a Chicago (1 aprile). KDB non vede l’ora di tornare a vestire la maglia del Belgio - l’ultima volta il 13 ottobre - dopo l’infortunio che lo aveva costretto a un lungo stop. Quella del Napoli, invece, l’ha ritrovata col Lecce al Maradona e poi, per la prima volta da titolare dopo l’intervento di fine ottobre, venerdì a Cagliari.