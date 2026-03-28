Napoli, il dg dell'area business Bianchini: "Il modello Napoli tra stadio, maglie, ricavi e trofei". E sulla profezia di Conte...

La coppia De Laurentiis-Chiavelli: "Uno ha visione, l'altro i piedi per terra"

Il direttore generale dell'area business del Napoli ha parlato anche di come funzione il sistema Napoli e quali sono i suoi punti di forza: "Il Napoli ha una grande peculiarità che è incarnata dal tandem di competenze manageriali composto da Aurelio De Laurentiis e da Andrea Chiavelli, che è l'amministratore delegato ma soprattutto l'anima finanziaria del club. Uno ha visione, l'altro ha i piedi per terra e capisce se la visione è sostenibile o meno. Chiavelli lavora con De Laurentiis da prima ancora di entrare nel calcio e sono una coppia professionale solidissima". A Bianchini viene chiesto anche dell'idea di De Laurentiis degli ammortamenti a quote decrescenti: "Da cosa viene? Dalla sua visione imprenditoriale. De Laurentiis ha preso un bagaglio di competenze maturato nel cinema e lo ha trasferito nel calcio. Ma è importante sottolineare che non lo ha fatto da solo: accanto a lui c'è una figura di altissimo livello finanziario come Chiavelli, che rappresenta la mente economica dietro molte operazioni".