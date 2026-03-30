Parla Lukaku: "È stato un anno difficile ma non potrei mai voltare le spalle al Napoli"

La verità per il bene del Napoli , per il bene dei tifosi e in primis per se stesso. Romelu Lukaku rompe il silenzio dopo un'assenza che ha generato non poche polemiche all'ombra del Vesuvio. Il giocatore belga torna a parlare sul suo profilo social per mettere a tacere chi pensava di non rivederlo più con la maglia azzurra e agli ordini di Conte, a 24 ore dalla ripresa degli allenamenti a Castel Volturno e all'ultimatum tracciata dal club di Aurelio De Laurentiis . Se Big Rom domani non ci sarà, è perché ha scelto di rimanere in Belgio per un motivo ben preciso: riprendersi dall'infortunio, sia fisicamente e sia metalmente, per poi ripresentarsi ai suoi compagni e al suo allenatore più forte di prima, con l'obiettivo di concludere l'ultima parte del campionato di Serie A facendo di tutto pur di vincere.

Lukaku pronto a tornare a Napoli: "Aiuterò Conte e il Belgio"

"Questa stagione è stata molto pesante per me, tra l’infortunio e la perdita personale (del padre Roger lo scorso settembre, ndr)… So che negli ultimi giorni si è parlato molto della mia situazione ed è importante chiarire tutto. La verità è che nelle ultime settimane non mi sentivo bene fisicamente e ho fatto dei controlli mentre ero in Belgio. È emerso che c’era un’infiammazione e del liquido nel muscolo flessore dell’anca, vicino alla cicatrice, dato che è il secondo problema che ho avuto da quando sono tornato a inizio novembre. Ho scelto di fare la riabilitazione in Belgio così da poter aiutare la squadra quando verrò chiamato. Penso che molti di voi abbiano visto l’intervista che ho fatto a Verona… Non potrei mai voltare le spalle al Napoli, mai. Non c’è niente che desideri di più che giocare e vincere con la mia squadra ma in questo momento devo assicurarmi di essere al 100% dal punto di vista clinico, perché recentemente non lo sono stato e questo ha avuto un impatto anche mentale. È stato un anno difficile ma alla fine ce la farò e aiuterò il Napoli e la nazionale a raggiungere i loro obiettivi quando verrò chiamato. È tutto ciò che voglio", ha scritto Lukaku sul suo profilo Instagram.

In aggiornamento