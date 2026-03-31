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martedì 31 marzo 2026
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Napoli, Lukaku non torna: linea dura del club e di Conte

La società e l’allenatore lo attendevano oggi alle 11.30 alla ripresa degli allenamenti ma il giocatore ha scelto di restare a lavorare in Belgio. Provvedimenti in arrivo
Fabio Mandarini
2 min
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Romelu Lukaku non rientrerà oggi a Napoli per la ripresa degli allenamenti. La decisione è arrivata nella notte, dopo un'ultima giornata di lavoro delle diplomazie, e oggi bisognerà capire la reazione del club, già contrariato venerdì dal ritardo del giocatore dopo la sua decisione di non rispondere alla convocazione della nazionale. L'orientamento societario è sempre stato duro: fuori rosa. Il raduno è fissato per le 11.30 al centro sportivo di Castel Volturno, per la prima di due sedute quotidiane: a quel punto, è prevedibile che il Napoli ufficializzerà la sua posizione e dunque gli eventuali provvedimenti.   

I contatti fra Pastorello e Manna

L'agente di Lukaku, Federico Pastorello, è rimasto in contatto costante con il ds Manna sin dalla metà della scorsa settimana, quando Romelu ha deciso autonomamente di restare in Belgio per seguire un percorso atletico utile a migliorare la sua condizione fisica, dopo la scelta di non partire con la nazionale per la tournée negli Stati Uniti in vista delle amichevoli con Usa e Messico. Due dei Paesi ospitanti del prossimo Mondiale, grande obiettivo di Rom come di De Bruyne. I contatti sono andati avanti fino a sera: poi, nella notte, è arrivato il segnale definitivo. Lukaku non tonerà a Napoli dal Belgio e non si presenterà a Castel Volturno.

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