Napoli, Lukaku non torna: linea dura del club e di Conte

Romelu Lukaku non rientrerà oggi a Napoli per la ripresa degli allenamenti. La decisione è arrivata nella notte, dopo un'ultima giornata di lavoro delle diplomazie, e oggi bisognerà capire la reazione del club, già contrariato venerdì dal ritardo del giocatore dopo la sua decisione di non rispondere alla convocazione della nazionale. L'orientamento societario è sempre stato duro: fuori rosa. Il raduno è fissato per le 11.30 al centro sportivo di Castel Volturno, per la prima di due sedute quotidiane: a quel punto, è prevedibile che il Napoli ufficializzerà la sua posizione e dunque gli eventuali provvedimenti.