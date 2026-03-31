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martedì 31 marzo 2026
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Il retroscena su Napoli-Milan: dove la guarderà il presidente De Laurentiis

Il numero uno azzurro non sarà al Maradona per il big match alla ripresa del campionato
Fabio Tarantino
1 min
Tagsnapolioggi
Napoli

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Aurelio De Laurentiis non sarà al Maradona in occasione della partita contro il Milan, in programma lunedì alle 20.45. Giorno di Pasquetta: il presidente del Napoli, infatti, partirà nelle prossime ore per gli Stati Uniti, dove sarà alle prese per un po’ di giorni con una serie di impegni lavorativi. E dove, di conseguenza, trascorrerà le festività pasquali. Dunque, con ogni probabilità assisterà alla sfida con il Milan, e all’assalto della squadra di Conte al secondo posto, dalla California. Dalla sua casa di Los Angeles, per la precisione. Un periodo denso di impegni cinematografici, per il presidente: di recente è anche andata in scena la presentazione del nuovo film di Carlo Verdone, “Scuola di seduzione”, prodotto da FilmAuro.

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