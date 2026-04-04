Napoli, i Fab Four tornano titolari dopo sei mesi: ora Conte vuole il sorpasso

NAPOLI - Tutti insieme, dall'inizio, sei mesi dopo. Anzi di più. Lobotka, Anguissa, McTominay e De Bruyne, i Fab Four, sono pronti a tornare . Dal Milan al Milan. Dal 28 settembre al 6 aprile, 190 giorni dopo, avendo attraversato una stagione che era stata pianificata con loro ma che poi si è ritrovata orfana del loro calcio armonico. Ci sono sempre stati ma a turno, a fasi alterne , tra problemi fisici e dunque assenze inevitabili, e nel mezzo Conte ha sempre saputo come ridisegnare il Napoli aspettando il loro ritorno . Che ormai sembra prossimo. Tra due giorni, al Maradona, potrebbero ritrovarsi ognuno accanto agli altri, stavolta in un vestito tattico differente ma dove sentirsi ugualmente comodi. Prima c'era il 4-1-4-1 con Lobo play, McT finto esterno a sinistra con licenza d'accentrarsi di continuo, De Bruyne e Anguissa a ridosso di Hojlund e Politano a destra.

Il Napoli ritrova i suoi Fab Four

Lunedì, se le sensazioni di questi giorni dovessero essere confermate, si ritroveranno tutti in verticale, al centro del campo, tra le linee, con Stani accanto a Frank, con KDB dietro Hojlund e con McT alla sua sinistra in una sorta di quadrato di rara classe nel 3-4-2-1 che è stato il modulo dalla sosta di novembre in poi, quello in cui oggi il Napoli si riconosce. A Cagliari, l'ultima prima dello stop, mancava solo Anguissa, entrato solo nel secondo tempo non essendo ancora al top. Ma in queste settimane ha lavorato tanto, è rimasto a Castel Volturno mentre molti compagni erano in giro con le nazionali, ha accelerato per ritrovare la miglior condizione fisica. Ecco perché col Milan potrebbe ritrovare una maglia dal primo minuto e allora rieccoli, i Fab Four, pronti a sfruttare le ultime otto giornate di campionato per lasciare il segno, per incidere, per far divertire i tifosi e riscattare un po' di pallone perduto con l'obiettivo collettivo di blindare la zona Champions e poi, però, di non porsi limiti.

Contro il Milan in campo tutti insieme

L'etichetta era di quelle perfette, a inizio stagione, per indicare il nuovo Napoli con De Bruyne, il colpo perfetto, unito al centrocampo dello scudetto, a Lobo, Frank e McT, i pilastri e gli architetti del tricolore a cui si unica la stella dal City, il campione belga con cui continuare a divertirsi. Ma sono durati poco, una decina di partite, e poi gli infortuni li hanno condizionati, si sono intromessi tra le loro ambizioni e un'annata che comunque si preannunciava lunga. L'ultima partita in cui sono stati schierati tutti insieme è stata quella dell'1 ottobre in Champions al Maradona contro lo Sporting. Due assist di KDB per Hojlund, tra l'altro. Poi, però, qualcosa è accaduto: il 5 ottobre, col belga inizialmente in panchina, Lobotka si ferma ed esce. Infortunio. E da quel momento in poi, i Fab Four diventano passato. Anche perché poi arriva il turno di De Bruyne con l'Inter, quindi di Anguissa in nazionale. Restano ai box per diversi mesi e intanto il Napoli viaggia comunque, a suo modo, con Lobo e Scott chiamati agli straordinari, con Elmas jolly prezioso, con Gilmour out per pubalgia più intervento e rientrato anche lui da poco. Adesso ci sono tutti e c'è ancora tempo, un discreto margine di campionato, per tornare a far musica. Al loro ritmo.