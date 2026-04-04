Napoli, i Fab Four tornano titolari dopo sei mesi: ora Conte vuole il sorpasso
NAPOLI - Tutti insieme, dall'inizio, sei mesi dopo. Anzi di più. Lobotka, Anguissa, McTominay e De Bruyne, i Fab Four, sono pronti a tornare. Dal Milan al Milan. Dal 28 settembre al 6 aprile, 190 giorni dopo, avendo attraversato una stagione che era stata pianificata con loro ma che poi si è ritrovata orfana del loro calcio armonico. Ci sono sempre stati ma a turno, a fasi alterne, tra problemi fisici e dunque assenze inevitabili, e nel mezzo Conte ha sempre saputo come ridisegnare il Napoli aspettando il loro ritorno. Che ormai sembra prossimo. Tra due giorni, al Maradona, potrebbero ritrovarsi ognuno accanto agli altri, stavolta in un vestito tattico differente ma dove sentirsi ugualmente comodi. Prima c'era il 4-1-4-1 con Lobo play, McT finto esterno a sinistra con licenza d'accentrarsi di continuo, De Bruyne e Anguissa a ridosso di Hojlund e Politano a destra.
Il Napoli ritrova i suoi Fab Four
Lunedì, se le sensazioni di questi giorni dovessero essere confermate, si ritroveranno tutti in verticale, al centro del campo, tra le linee, con Stani accanto a Frank, con KDB dietro Hojlund e con McT alla sua sinistra in una sorta di quadrato di rara classe nel 3-4-2-1 che è stato il modulo dalla sosta di novembre in poi, quello in cui oggi il Napoli si riconosce. A Cagliari, l'ultima prima dello stop, mancava solo Anguissa, entrato solo nel secondo tempo non essendo ancora al top. Ma in queste settimane ha lavorato tanto, è rimasto a Castel Volturno mentre molti compagni erano in giro con le nazionali, ha accelerato per ritrovare la miglior condizione fisica. Ecco perché col Milan potrebbe ritrovare una maglia dal primo minuto e allora rieccoli, i Fab Four, pronti a sfruttare le ultime otto giornate di campionato per lasciare il segno, per incidere, per far divertire i tifosi e riscattare un po' di pallone perduto con l'obiettivo collettivo di blindare la zona Champions e poi, però, di non porsi limiti.
Contro il Milan in campo tutti insieme
L'etichetta era di quelle perfette, a inizio stagione, per indicare il nuovo Napoli con De Bruyne, il colpo perfetto, unito al centrocampo dello scudetto, a Lobo, Frank e McT, i pilastri e gli architetti del tricolore a cui si unica la stella dal City, il campione belga con cui continuare a divertirsi. Ma sono durati poco, una decina di partite, e poi gli infortuni li hanno condizionati, si sono intromessi tra le loro ambizioni e un'annata che comunque si preannunciava lunga. L'ultima partita in cui sono stati schierati tutti insieme è stata quella dell'1 ottobre in Champions al Maradona contro lo Sporting. Due assist di KDB per Hojlund, tra l'altro. Poi, però, qualcosa è accaduto: il 5 ottobre, col belga inizialmente in panchina, Lobotka si ferma ed esce. Infortunio. E da quel momento in poi, i Fab Four diventano passato. Anche perché poi arriva il turno di De Bruyne con l'Inter, quindi di Anguissa in nazionale. Restano ai box per diversi mesi e intanto il Napoli viaggia comunque, a suo modo, con Lobo e Scott chiamati agli straordinari, con Elmas jolly prezioso, con Gilmour out per pubalgia più intervento e rientrato anche lui da poco. Adesso ci sono tutti e c'è ancora tempo, un discreto margine di campionato, per tornare a far musica. Al loro ritmo.