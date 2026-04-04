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Il Maradona spinge il Napoli verso il secondo posto: un altro soldout contro il Milan

Fattore campo per la squadra di Antonio Conte, che potrà contare sulla spinta dei suoi tifosi per il Monday Night di Pasquetta
Fabio Tarantino
2 min
Tagsstadio MaradonanapoliMilan
Napoli

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NAPOLI - Anche ieri a un certo punto si è liberato qualche posto per i Distinti, anello inferiore, ma si è trattato di un attimo, di pochi minuti. Col Milan ci sarà il sold out, quello annunciato alla vigilia, a poche ore dalla prevendita, e poi divenuto ufficiale poco dopo l'apertura della vendita libera. Oltre cinquantamila spettatori sono pronti a sostenere la squadra di Conte per la sfida di lunedì contro i rossoneri. Calcio d'inizio alle ore 20.45. Pasquetta insolita per i tifosi che vivranno la prima parte di giornata in giro per la città e poi, molto presto, si avvieranno a Fuorigrotta. Bisognerà muoversi con largo anticipo per evitare caos e code di traffico.

 

Napoli-Milan, effetto Maradona

Effetto Maradona, dunque, per l'inseguimento del secondo posto. Quella di lunedì sarà la prima delle cinque sfide su otto in casa. Di cartello anche quella contro la Lazio, in programma il 18 aprile, sabato, alle ore 18. Ieri è partita la seconda fase di vendita, quella riservata ai titolari di Fidelity Card SSC Napoli Fan Stadium. Giovedì prossimo toccherà ai titolari di Fidelity Card SSC Napoli Membership e poi, da venerdì prossimo, al via la vendita libera. Con possibile nuovo pienone quando il campionato sarà entrato nel vivo, nel momento decisivo.

 

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