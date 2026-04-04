Il Maradona spinge il Napoli verso il secondo posto: un altro soldout contro il Milan

NAPOLI - Anche ieri a un certo punto si è liberato qualche posto per i Distinti, anello inferiore, ma si è trattato di un attimo, di pochi minuti. Col Milan ci sarà il sold out, quello annunciato alla vigilia, a poche ore dalla prevendita, e poi divenuto ufficiale poco dopo l'apertura della vendita libera. Oltre cinquantamila spettatori sono pronti a sostenere la squadra di Conte per la sfida di lunedì contro i rossoneri. Calcio d'inizio alle ore 20.45. Pasquetta insolita per i tifosi che vivranno la prima parte di giornata in giro per la città e poi, molto presto, si avvieranno a Fuorigrotta. Bisognerà muoversi con largo anticipo per evitare caos e code di traffico.