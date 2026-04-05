Il Napoli celebra Savoldi al Maradona: cosa succederà prima della partita con il Milan

Domani, prima della partita con il Milan, il Napoli e il Maradona s’inchineranno al mito di Beppe Savoldi. Beppegol, Mister 2 miliardi, un centravanti straordinario e un uomo tanto grande quanto incredibilmente semplice che il 26 marzo, a 79 anni, ha salutato la vita terrena in punta di piedi per volare in cielo come faceva quando saltava in area, per uno dei suoi proverbiali colpi di testa. Il club di De Laurentiis ha invitato allo stadio Gianluca, suo figlio, allenatore e un tempo centravanti come papà: prima di giocare andranno in scena una celebrazione e un omaggio alla memoria di questo indimenticabile ex, un grande della storia del calcio italiano. Beppe e Gianluca hanno giocato nel Napoli in due epoche diverse: Savoldi senior dal 1975 al 1979 (165 presenze e 77 gol); Savoldi junior nel 2003-2004 (14 e 2).

© RIPRODUZIONE RISERVATA