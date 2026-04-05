Napoli, le scelte di Conte verso il Milan: Juan Jesus al posto di Beukema e non solo...
Il tecnico degli azzurri pensa a tre cambi rispetto alla formazione iniziale di Cagliari
A un giorno dalla partita con il Milan, e con la rifinitura di Pasqua da spendere, Conte pensa a tre cambi rispetto alla formazione iniziale di Cagliari: Juan Jesus per Beukema in difesa; Spinazzola a sinistra e Gutierrez dirottato a destra al posto di Politano; Anguissa e non Gilmour con Lobotka a centrocampo. Se Antonio confermerà le intenzioni, il Napoli giocherà con un trio di marcatori mancini e ritroverebbe i Fab Four dal primo minuto in campionato dopo 190 giorni, oltre sei mesi: l’ultima volta risale all’andata del 28 settembre a San Siro; in assoluto, invece, Frank, Lobo, McTominay e De Bruyne non partono titolari tutti insieme dall’1 ottobre in Champions con lo Sporting. McT e KDB agiranno ancora alle spalle di Hojlund. Rasmus è l’unico centravanti di ruolo in rosa: Lukaku è in Belgio.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli