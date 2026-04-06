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lunedì 6 aprile 2026
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Conte in ansia, Hojlund è in dubbio per il big match Napoli-Milan

L'attaccante danese ha accusato un fastidio fisico e potrebbe non farcela per la grande sfida di stasera al Maradona
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In dubbio la presenza di Rasmus Hojlund per il big match di stasera tra Napoli e Milan allo stadio Maradona. L'attaccante danese ha accusato un problema fisico emerso nelle ultime ore, ma Conte spera ancora di poterlo recuperare in extremis per la sfida decisiva in chiave secondo posto. Il tecnico del Napoli, che dovrà già fare a meno di Romelu Lukaku, potrebbe ritrovarsi senza punte di ruolo contro i rossoneri e sarebbe costretto a ridisegnare il suo attacco valutando soluzioni d'emergenza. Le scelte alternative potrebbero ricadere su Giovane, Politano o Alisson Santos.

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