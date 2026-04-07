Conte: "Io ct dell'Italia? Se fossi il presidente Figc mi prenderei in considerazione". E da Hollywood arriva la risposta di De Laurentiis

Il presidente del Napoli su Malagò e il futuro del calcio italiano

Sempre sul tema Nazionale, De Laurentiis ha ribadito la sua sul disastro Italia: “Io ripartirei da Malagò, sarebbe perfetto per fare il commissario prima e il presidente di una nuova federazione poi. Il calcio italiano è la Serie A che viene considerato una Cenerentola, ha soltanto il 18% in federazione attivamente parlando. I dilettanti e i calciatori hanno la maggioranza e questa è un’assurdità, considerando che senza la Serie A la federazione non esisterebbe visto che noi la finanziamo con ben 130 milioni all’anno. Ci sono troppi galli a cantare nel calcio, bisogna azzerare il sistema e mettersi d’accordo con la Fifa, con la Uefa e con la politica italiana perché chiedono i biglietti, vogliono partecipare ma poi in termini di positività e di cambiamento non apportano mai nulla. E questo non va bene".