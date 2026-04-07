Conte: "Io ct dell'Italia? Se fossi il presidente Figc mi prenderei in considerazione". E da Hollywood arriva la risposta di De Laurentiis
Antonio Conte di nuovo commissario tecnico della Nazionale. Fantascienza, almeno al momento. Il Napoli occupa tutti i suoi pensieri con il secondo posto conquistato dopo la vittoria sul Milan e (chissà) con il sogno praticamente impossibile di un clamoroso sorpasso all’Inter - distante sette punti - nella “volata” scudetto.
Conte di nuovo ct? La risposta in conferenza stampa
Il tecnico degli azzurri nel corso della conferenza stampa di fine partita, è stato stuzzicato sull'ipotesi di un suo ritorno sulla panchina azzurra della Nazionale. La sua risposta non è stata affatto banale, anche se accompagnata da un sorriso: “L’anno scorso, negli ultimi tre mesi si parlava di me che sarei andato via da Napoli per andare alla Juve, ricordate?”, ha detto in modo un po’ sornione il tecnico. “I media devono scrivere ed è giusto che il mio nome faccia parte di quella lista. Se fossi il presidente della Federazione mi prenderei in considerazione, insieme ad altri. Per tanti motivi il nome di Conte lo metterei soprattutto perché in Nazionale ci sono già stato e conosco bene l'ambiente. Certamente queste voci mi lusingano perché è qualcosa di bello rappresentare il proprio Paese. Però sapete benissimo che ho un altro anno di contratto e che alla fine di questa stagione mi incontrerò con il presidente De Laurentiis”.
Conte e la delusione per la mancata qualificazione al Mondiale
Conte ha poi evidenziato il suo rammarico per la mancata qualificazione al Mondiale americano: “Mi dispiace tanto perché se avessimo raggiunto la qualificazione ai Mondiali magari ai rigori, si sarebbe parlato di grande impresa e grande calcio. Purtroppo contano i risultati, ma dopo tre Mondiali saltati qualcosa di serio va davvero fatto. Quando sono stato ct si è parlato tanto, ma ho trovato poco aiuto anche da parte delle squadre. Adesso c’è solo un gran disastro ma anche nei disastri c'è sempre qualcosa da salvare. Se ci fossimo qualificati ci sarebbero stati toni trionfalistici per tutti e le tante cose che non funzionano non sarebbero state corrette. Io sono convinto che dopo questa ennesima sconfitta qualcosa verrà aggiustato”.
De Laurentiis: "Conte ct azzurro? Se me lo chiedesse lui..."
Sul tema Conte-Nazionale (e non solo) è intervenuto da Los Angeles anche il presidente del Napoli De Laurentiis, protagonista all’Egyptian Theatre di Hollywood dell’anteprima del film sullo scudetto “Ag4in”: “Liberare Conte per la Nazionale? Se me lo chiedesse direttamente lui penso che gli direi di sì ma siccome è una persona molto intelligente, fino a quando non ci sarà un interlocutore serio penso che lui desisterebbe nell’immaginarsi a capo di una cosa completamente disorganizzata”.
Il presidente del Napoli su Malagò e il futuro del calcio italiano
Sempre sul tema Nazionale, De Laurentiis ha ribadito la sua sul disastro Italia: “Io ripartirei da Malagò, sarebbe perfetto per fare il commissario prima e il presidente di una nuova federazione poi. Il calcio italiano è la Serie A che viene considerato una Cenerentola, ha soltanto il 18% in federazione attivamente parlando. I dilettanti e i calciatori hanno la maggioranza e questa è un’assurdità, considerando che senza la Serie A la federazione non esisterebbe visto che noi la finanziamo con ben 130 milioni all’anno. Ci sono troppi galli a cantare nel calcio, bisogna azzerare il sistema e mettersi d’accordo con la Fifa, con la Uefa e con la politica italiana perché chiedono i biglietti, vogliono partecipare ma poi in termini di positività e di cambiamento non apportano mai nulla. E questo non va bene".
La gioia di De Laurentiis per la vittoria del Napoli contro il Milan
La chiosa del presidente De Laurentiis è sulla partita Napoli-Milan: “Ho visto la partita a casa mia ed è stata straordinaria: ci siamo estremamente galvanizzati. Abbiamo partecipato, sofferto e poi stra-gioito quando abbiamo finalmente portato a casa il risultato. Poi non c’era nemmeno Hojlund che ha giocato sempre finora. Sono stato contento che chi l’ha sostituito ha dimostrato di essere estremamente legato alla nostra causa e abbia portato a casa il risultato”.
Antonio Conte di nuovo commissario tecnico della Nazionale. Fantascienza, almeno al momento. Il Napoli occupa tutti i suoi pensieri con il secondo posto conquistato dopo la vittoria sul Milan e (chissà) con il sogno praticamente impossibile di un clamoroso sorpasso all’Inter - distante sette punti - nella “volata” scudetto.
Conte di nuovo ct? La risposta in conferenza stampa
Il tecnico degli azzurri nel corso della conferenza stampa di fine partita, è stato stuzzicato sull'ipotesi di un suo ritorno sulla panchina azzurra della Nazionale. La sua risposta non è stata affatto banale, anche se accompagnata da un sorriso: “L’anno scorso, negli ultimi tre mesi si parlava di me che sarei andato via da Napoli per andare alla Juve, ricordate?”, ha detto in modo un po’ sornione il tecnico. “I media devono scrivere ed è giusto che il mio nome faccia parte di quella lista. Se fossi il presidente della Federazione mi prenderei in considerazione, insieme ad altri. Per tanti motivi il nome di Conte lo metterei soprattutto perché in Nazionale ci sono già stato e conosco bene l'ambiente. Certamente queste voci mi lusingano perché è qualcosa di bello rappresentare il proprio Paese. Però sapete benissimo che ho un altro anno di contratto e che alla fine di questa stagione mi incontrerò con il presidente De Laurentiis”.