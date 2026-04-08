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mercoledì 8 aprile 2026
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Qualcosa di nuovo nel cielo azzurro© ANSA

Qualcosa di nuovo nel cielo azzurro

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Mimmo Carratelli
1 min
Tagsnapolioggi
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

Giornata di poesia trecentesca colà dove si puote e più non dimandare nella città di Napoli in estasi per novelle, storielle e tarallucci caldi con l’intervento del Cecco Angiolieri di Lecce che dal palco delle declamazioni per la serie “s’i’ fosse foco”, col sorriso rivolto a pochi intenditor poche parole, ha recitato il suo personale endecasillabo s’i’ fosse presidente mi ci sceglierei. La declamazione ha avuto

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