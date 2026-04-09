Conte e De Laurentiis: il futuro si deciderà in un vertice a Ischia, ecco quando
Napoli - Un incontro a Ischia per decidere il futuro, per pianificare la prossima stagione. Aurelio De Laurentiis incontrerà Antonio Conte a fine campionato, si vedranno sull’isola verde dopo l’ultima giornata che da calendario è in agenda il 24 maggio, guarda caso proprio il giorno di nascita di Adl. I due, molto legati come le rispettive famiglie, approfitteranno dell’occasione per brindare al 74° compleanno del presidente e per affrontare il domani: sarà il momento del bilancio al termine di una stagione dall’esito ancora incerto. Il nome di Conte, tra l’altro, è stato anche accostato alla Nazionale, nell’elenco dei possibili successori di Gattuso. Il patron azzurro, intanto, seguirà dagli States anche Parma-Napoli di domenica. Il suo rientro in Italia è previsto esattamente tra una settimana, il 16 aprile, a 48 ore dalla sfida con la Lazio al Maradona. Sono e saranno giorni frenetici, questi, con De Laurentiis che fino ad ora si è diviso tra la prima statunitense del film “Ag4in” - quello che racconta la conquista del quarto scudetto del Napoli - e la cittadinanza onoraria ricevuta dalla sindaca di Los Angeles, Karen Bass. E ora, attesa per quella napoletana.
De Laurentiis cittadino onorario
Da parte dell’amministrazione comunale è chiara la volontà di procedere con un riconoscimento dall’elevato valore simbolico per il presidente del terzo e del quarto scudetto che ha ormai da anni legato il suo nome alla città di Napoli. L’annuncio è arrivato ieri a Radio Crc dal sindaco Gaetano Manfredi: «I tempi sono maturi, prossimamente concorderemo con il presidente la data per il conferimento della cittadinanza onoraria di Napoli». Questione di pianificazione e di calendario, dunque, per un traguardo meritato e che in passato avevano tagliato anche Spalletti (nel 2023 dopo lo scudetto vinto) e Mertens (un anno fa), belga napoletano legatissimo alla città anche dopo la fine della sua avventura azzurra nel 2022. In attesa della cittadinanza onoraria, De Laurentiis si concentra ora sui prossimi impegni americani prima di tornare in Italia. Si godrà da vicino il finale di questo campionato e poi, come detto, sarà tempo di pensare al domani, alla prossima stagione.