Conte e De Laurentiis: il futuro si deciderà in un vertice a Ischia, ecco quando

Napoli - Un incontro a Ischia per decidere il futuro, per pianificare la prossima stagione. Aurelio De Laurentiis incontrerà Antonio Conte a fine campionato, si vedranno sull’isola verde dopo l’ultima giornata che da calendario è in agenda il 24 maggio, guarda caso proprio il giorno di nascita di Adl. I due, molto legati come le rispettive famiglie, approfitteranno dell’occasione per brindare al 74° compleanno del presidente e per affrontare il domani: sarà il momento del bilancio al termine di una stagione dall’esito ancora incerto. Il nome di Conte, tra l’altro, è stato anche accostato alla Nazionale, nell’elenco dei possibili successori di Gattuso. Il patron azzurro, intanto, seguirà dagli States anche Parma-Napoli di domenica. Il suo rientro in Italia è previsto esattamente tra una settimana, il 16 aprile, a 48 ore dalla sfida con la Lazio al Maradona. Sono e saranno giorni frenetici, questi, con De Laurentiis che fino ad ora si è diviso tra la prima statunitense del film “Ag4in” - quello che racconta la conquista del quarto scudetto del Napoli - e la cittadinanza onoraria ricevuta dalla sindaca di Los Angeles, Karen Bass. E ora, attesa per quella napoletana.