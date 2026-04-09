Napoli, Lukaku torna in campo: le foto dell'allenamento in Belgio

"Lukaku? Non siamo contenti. L’integrità del gruppo vale più di tutto. Romelu non c’è, è superfluo parlarne. Rientrerà penso e spero tra una settimana, poi vedremo il da farsi. Lui sa già che ci saranno delle conseguenze". Con queste parole, pronunciate a pochi minuti dall'inizio di Napoli-Milan, il direttore sportivo degli azzurri Manna ha commentato il mancato ritorno a Napoli di Romelu Lukaku.