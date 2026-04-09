Napoli, Lukaku torna in campo: le foto dell'allenamento in Belgio
"Lukaku? Non siamo contenti. L’integrità del gruppo vale più di tutto. Romelu non c’è, è superfluo parlarne. Rientrerà penso e spero tra una settimana, poi vedremo il da farsi. Lui sa già che ci saranno delle conseguenze". Con queste parole, pronunciate a pochi minuti dall'inizio di Napoli-Milan, il direttore sportivo degli azzurri Manna ha commentato il mancato ritorno a Napoli di Romelu Lukaku.
Le foto di Lukaku ad Anversa
L'attaccante del Napoli non è tornato in Campania ed è rimasto in Belgio per curarsi: senza aver ricevuto l'ok del club, rimasto molto deluso dal suo comportamento. Il portale belga nieuwsblad ha pubblicato delle foto che ritraggono il centravanti sul campo di allenamento dell'Anversa, per una sessione individuale.
Lukaku in campo in Belgio
Nelle immagini, che sono state scattate da alcuni tifosi che vivono nei pressi del centro sportivo, si vede Romelu Lukaku sul campo di allenamento Bosuil, di proprietà dell'Anversa per una sessione di allenamento individuale: il centravanti si muove con il pallone tar i piedi e lavora al fianco di un preparatore.