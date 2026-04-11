Napoli, fissati i ritiri estivi: si parte da Dimaro, poi si va in Abruzzo

Napoli in ritiro a Dimaro, poi la seconda parte in Abruzzo: le info per i tifosi

Undici giorni di lavoro che copriranno due fine settimana, permettendo ai tifosi di seguire da vicino la preparazione estiva. Sarà un’estate speciale: ricorrono infatti i 15 anni di collaborazione tra il Napoli e il territorio trentino, oltre ovviamente al centenario del club. Un legame consolidato nel tempo, rafforzato dall’accoglienza della Val di Sole e da un’organizzazione ormai collaudata. L’annuncio è arrivato dal club insieme ai rappresentanti delle istituzioni locali, a conferma di un rapporto sempre più solido tra il Napoli e il Trentino. A seguire, ma le date non sono ancora ufficiali, ci sarà la seconda parte del ritiro estivo a Castel di Sangro, in Abruzzo, un appuntamento arrivato al settimo anno consecutivo: e quelli saranno i giorni del centenario del club, fondato l’1 agosto 1926.