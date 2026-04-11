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Napoli, fissati i ritiri estivi: si parte da Dimaro, poi si va in Abruzzo

Dal quindicesimo anno in Trentino alla seconda parte sul campo di Castel di Sangro: tutto pronto per la prossima preseason
Davide Palliggiano
2 min
TagsnapoliRitiro Dimaro 2026De Laurentiis
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Napoli - Per la quindicesima volta dal 2011 il Napoli tornerà a Dimaro Folgarida, in Val di Sole, per il ritiro precampionato. Il club azzurro ha ufficializzato le date: la squadra sarà in Trentino dal 17 al 27 luglio, allenandosi come sempre allo stadio Comunale di Carciato.

 

Napoli in ritiro a Dimaro, poi la seconda parte in Abruzzo: le info per i tifosi

Undici giorni di lavoro che copriranno due fine settimana, permettendo ai tifosi di seguire da vicino la preparazione estiva. Sarà un’estate speciale: ricorrono infatti i 15 anni di collaborazione tra il Napoli e il territorio trentino, oltre ovviamente al centenario del club. Un legame consolidato nel tempo, rafforzato dall’accoglienza della Val di Sole e da un’organizzazione ormai collaudata. L’annuncio è arrivato dal club insieme ai rappresentanti delle istituzioni locali, a conferma di un rapporto sempre più solido tra il Napoli e il Trentino. A seguire, ma le date non sono ancora ufficiali, ci sarà la seconda parte del ritiro estivo a Castel di Sangro, in Abruzzo, un appuntamento arrivato al settimo anno consecutivo: e quelli saranno i giorni del centenario del club, fondato l’1 agosto 1926.

 

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