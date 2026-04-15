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Il Napoli si prepara alla sfida con la Lazio dell’ex Sarri: le condizioni di Rrahmani e Di Lorenzo

Appuntamento sabato (ore 18) al Maradona con la prima delle ultime sei finali (quattro in casa) per concludere l’annata nel migliore dei modi
Fabio Tarantino
2 min
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NAPOLI - Allenamento mattutino, ieri, alla ripresa a Castel Volturno. Squadra in campo per preparare la sfida alla Lazio dell’ex Sarri, appuntamento sabato (ore 18) al Maradona, la prima delle ultime sei finali (quattro in casa) per concludere l’annata nel migliore dei modi. Con alcuni protagonisti di lusso assenti ma pronti a rientrare. Come Amir Rrahmani. Di quelli al momento ancora out, il centrale è il più vicino al ritorno tra i convocati. Ci sono speranze concrete per il suo recupero, ma si continuerà a valutare in questi giorni. Rrahmani manca dal 15 febbraio e ha saltato le ultime sette partite di Serie A per la lesione di alto grado al bicipite femorale rimediata contro la Roma. Ma il peggio, ora, è alle spalle.

Napoli, come sta Di Lorenzo. Lukaku...

Ci vorrà invece ancora un po’ di tempo per il capitano, Di Lorenzo (fine aprile), così come per Neres e Vergara. Lukaku è in Belgio. Intanto è partita ieri la prevendita per la gara di venerdì prossimo contro la Cremonese, la seconda al Maradona dopo la Lazio. Per la sfida di sabato, invece, c’è già il sold out. Secondo pienone di fila dopo quello col Milan.  

 

 

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