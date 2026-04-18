Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 18 aprile 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

De Bruyne e Hojlund a caccia di record: non c'è solo McTominay a inseguire i top d'Europa nel Napoli

Il centrocampista belga non ha mai segnato su azione in azzurro, mentre l'attaccante danese non ha intenzione di fermarsi in zona gol
Fabio Mandarini
2 min
TagsDe BruyneHojlundnapoli
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

Non è solo McTominay a inseguire un gol e un primato personale: oggi contro la Lazio anche De Bruyne continuerà ad andare a caccia della centesima rete nei cinque campionati top d’Europa, eguagliando un risultato che prima di lui ha raggiunto un solo centrocampista, Marco Reus (120 reti). Finora, dunque, sono 99 i gol realizzati da Kevin nei tornei d’élite: 10 con il Werder Brema e 13 con il Wolfsburg in Bundesliga; 72 con il Manchester City in Premier; 4 in Serie A con il Napoli.

 

De Bruyne, mai un gol su azione col Napoli. Hojlund vuole incrementare il bottino

Per la cronaca, De Bruyne non ha mai segnato su azione con il Napoli e la sua ultima rete risale al 25 ottobre contro l’Inter: s’infortunò firmando il rigore dell’1-0 momentaneo al Maradona. Parallelamente, Hojlund proverà a incrementare il suo carnet per ritoccare sia il primato stagionale nei cinque tornei top: è a 10 gol, come in Premier con lo United nel 2023-2024. Sia il risultato finale generale: 16, coppe comprese, ancora nel 2023-2024. Rasmus in questo momento è a quota 14: 10 in campionato, 3 in Champions e uno in Supercoppa.  

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli

Da non perdere

Conte-De Laurentiis, incontro anticipatoSarri, le soluzioni anti-Napoli

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS