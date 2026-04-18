De Bruyne e Hojlund a caccia di record: non c'è solo McTominay a inseguire i top d'Europa nel Napoli

Non è solo McTominay a inseguire un gol e un primato personale: oggi contro la Lazio anche De Bruyne continuerà ad andare a caccia della centesima rete nei cinque campionati top d’Europa, eguagliando un risultato che prima di lui ha raggiunto un solo centrocampista, Marco Reus (120 reti). Finora, dunque, sono 99 i gol realizzati da Kevin nei tornei d’élite: 10 con il Werder Brema e 13 con il Wolfsburg in Bundesliga; 72 con il Manchester City in Premier; 4 in Serie A con il Napoli.

De Bruyne, mai un gol su azione col Napoli. Hojlund vuole incrementare il bottino

Per la cronaca, De Bruyne non ha mai segnato su azione con il Napoli e la sua ultima rete risale al 25 ottobre contro l’Inter: s’infortunò firmando il rigore dell’1-0 momentaneo al Maradona. Parallelamente, Hojlund proverà a incrementare il suo carnet per ritoccare sia il primato stagionale nei cinque tornei top: è a 10 gol, come in Premier con lo United nel 2023-2024. Sia il risultato finale generale: 16, coppe comprese, ancora nel 2023-2024. Rasmus in questo momento è a quota 14: 10 in campionato, 3 in Champions e uno in Supercoppa.