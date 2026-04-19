Napoli, dopo un mese riecco Lukaku: atteso domani

Romelu Lukaku è atteso domani al centro sportivo di Castel Volturno. Dopo un mese di lavoro personalizzato in Belgio, Big Rom ha preannunciato il rientro al club attraverso il suo agente Federico Pastorello, l'uomo che insieme con il ds Manna ha gestito con discrezione la vicenda sin dalla sosta di marzo. Un caso spinoso nato dopo la rinuncia di Romelu alla tournée con la nazionale belga negli Stati Uniti per sfidare Usa e Messico in amichevole: fu lui stesso a spiegare attraverso i social di aver deciso di non partecipare per un problema all'ileopsoas. A seguire, contrariamente alla volontà del Napoli, comunicò anche la sua intenzione di seguire un percorso fisico tra Bruxelles e soprattutto Anversa.

Conte aspetta Lukaku

Il club, di conseguenza, ha aperto un procedimento disciplinare e lo ha multato per aver disatteso due convocazioni. Strappo importante con Conte e la società, comunque informata quotidianamente sulle tabelle di lavoro e le sue condizioni. L'ultimo contatto vis-a-vis di Lukaku con l'allenatore risale alla trasferta di Cagliari: era il 20 marzo e non entrò come contro il Lecce. Dopo il gol al Verona, l'unico di una stagione molto tormentata, ha collezionato 6 minuti contro il Toro.