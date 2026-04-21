Il secondo posto allo chalet

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Appassionata discussione filosofico-matematica sul secondo posto d’argento e primo dei perdenti allo chalet di Peppino cameriere a Mergellina. Stiamo svalutando il podio olimpico, esclama don Ciccio portiere di palazzo. Alle Olimpiadi, ammette Salvatore pittore di alici, chi arriva secondo prende la medaglia d’argento, qualcosa vuol dire. Vuol dire che ha perso, ribatte seccamente Saverio Malaspina ragioniere.
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