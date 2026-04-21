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martedì 21 aprile 2026
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Il secondo posto allo chalet

Leggi il commento sulla corsa alle spalle dell'Inter capolista, tra la filosofia di Antonio Conte e l'aggancio del Milan in classifica
Mimmo Carratelli
1 min
TagsnapoliMilanAntonio Conte
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

Appassionata discussione filosofico-matematica sul secondo posto d’argento e primo dei perdenti allo chalet di Peppino cameriere a Mergellina. Stiamo svalutando il podio olimpico, esclama don Ciccio portiere di palazzo. Alle Olimpiadi, ammette Salvatore pittore di alici, chi arriva secondo prende la medaglia d’argento, qualcosa vuol dire. Vuol dire che ha perso, ribatte seccamente Saverio Malaspina ragioniere.

Il Napoli e la corsa al seco

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