Alisson Santos, il futuro è suo: ora la scossa poi il riscatto

E alla fine arriva Alisson : oggi lo spaccapartite proverà a spaccare subito la notte con la Cremonese. Dal primo minuto e senza attendere il secondo tempo o una situazione di difficoltà. Nelle ultime quattro giornate, del resto, il copione è stato esattamente questo: contro Cagliari, Milan, Parma e Lazio è saltato in cors a su un treno in frenata, ma soltanto con il Diavolo è riuscito a incidere in maniera decisiva sulla vittoria. Sua l’ispirazione dell’azione che ha invertito il trend, in collaborazione con Olivera e Politano (l’uomo dell’1-0 finale). Anche al Tardini, però, il suo ingresso fu fondamentale per raggiungere quantomeno il pareggio: ravvivò la fase offensiva e permise a McTominay , l’autore dell’1-1, di abbandonare la scomodità della posizione di trequartista e di giostrare a centrocampo. Cosa che oggi andrà in scena dal fischio d’inizio: due al prezzo di uno.

I pericoli e le scelte

Il ritorno di Alisson Santos nella formazione titolare, alle spalle del centravanti nell’inedito tandem con De Bruyne, dovrà avere una doppia funzione: la prima e fondamentale sarà quella di ritrovare la pericolosità e la mira smarrite, considerando che il Napoli ha realizzato soltanto tre gol nelle ultime quattro partite e contro la Lazio ha chiuso senza neanche un tiro nello specchio della porta in novanta minuti di possesso improduttivo; la seconda, dicevamo, sarà di restituire McTominay al centrocampo e dunque di provare a metterlo nelle condizioni migliori per lasciare il segno. McT ama partire da dietro e guardare la porta, mentre Ali da trequartista sa inventare e punta l’uomo seminando brividi e scompiglio. E poi, beh, ci prova: a Parma collezionò cinque conclusioni in una quarantina di minuti, più di tutti i compagni; e con la Lazio ha colpito un palo esterno.

Alisson, l'imprevedibile

La sua ultima apparizione dal primo minuto risale alla partita con il Lecce: era il 14 marzo. E fu la quarta di fila, dopo lo show con gol dell’esordio in campionato contro la Roma. Due le reti realizzate finora con il Napoli, entrambe in Serie A (il bis al Toro). Con Ali titolare la squadra ha vinto tre volte su quattro; l’unica sconfitta a Bergamo con l’Atalanta, in una giornata fortemente viziata dagli errori arbitrali. Ma il punto è un altro: con il brasiliano aumentano sensibilmente l’impatto offensivo e l’imprevedibilità che da Cagliari in poi, cioè da quando è tornata la formula iniziale con i Fab Fou r , sono gradualmente diminuite fino al culmine della sconfitta al Maradona con la Lazio.

Il futuro di Alisson

Alisson, finora, ha collezionato 506 minuti distribuiti su 10 presenze (9 in campionato e una in Coppa Italia): un patrimonio non vastissimo, per carità, ma evidentemente sufficiente ad accreditarlo per il presente e il futuro. Il club ha intenzione di riscattarlo dallo Sporting Lisbona versando i 16,5 milioni di euro previsti dall’accordo e di includerlo nella costruzione del Napoli che verrà. Di questi tempi, con certi dubbi dilaganti, è davvero un ottimo risultato. Lo spaccapartite ha già spaccato il mercato.