Napoli, ansia Juan Jesus: non si presenta all'allenamento e tiene tutti in apprensione

Momenti di apprensione per Juan Jesus. Ieri mattina, senza alcun tipo di avviso, il difensore del Napoli non si è presentato all’allenamento a Castel Volturno. Di lui non si sono avute notizie per diverse ore, ansia comprensibile per compagni e club fino a sera quando poi è arrivata, da parte del Napoli, la comunicazione ufficiale: JJ ha saltato la seduta per motivi personali. Ed è scomparso dai social: ha disattivato il profilo Instagram.