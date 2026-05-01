Napoli, ansia Juan Jesus: non si presenta all'allenamento e tiene tutti in apprensione
Momenti di apprensione per Juan Jesus. Ieri mattina, senza alcun tipo di avviso, il difensore del Napoli non si è presentato all’allenamento a Castel Volturno. Di lui non si sono avute notizie per diverse ore, ansia comprensibile per compagni e club fino a sera quando poi è arrivata, da parte del Napoli, la comunicazione ufficiale: JJ ha saltato la seduta per motivi personali. Ed è scomparso dai social: ha disattivato il profilo Instagram.
Juan Jesus contratto, il Napoli non arriverà
Il futuro, intanto, è ormai segnato: il Napoli non gli rinnoverà il contratto, che scade a giugno, e dunque il centrale di Conte andrà a scadenza. Proprio mercoledì è stato a cena col suo procuratore. Per la gara di domani, intanto, l’unico vero dubbio di formazione è dietro: chi accanto a Rrahmani e Buongiorno? Al momento, Beukema è in vantaggio su Olivera.