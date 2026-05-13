Lukaku è tornato in Belgio per preparare i Mondiali: la scelta condivisa con il Napoli

Lukaku è tornato in Belgio e lì resterà per preparare il Mondiale. Stavolta, però, nessun caso e nessuna polemica, la decisione è stata presa in sintonia con il Napoli , che ha scelto di far proseguire all'attaccante belga la riabilitazione nel centro tecnico federale per arrivare al meglio alle sfide che a giugno attendono il Belgio contro Egitto, Iran e Nuova Zelanda. Il tutto, a due giornate dalla fine della Serie A, durante le quali il Napoli di Conte affronterà prima il Pisa in trasferta e poi l' Udinese in casa per chiudere il discorso qualificazione Champions. Il tutto, poi, nel giorno del compleanno di Romelu , che oggi (mercoledì 13 maggio) compie e festeggia 33 anni.

Il messaggio di auguri del Napoli a Lukaku

È arrivato anche il messaggio di auguri del Napoli per Big Rom: "Compleanno in casa azzurra. Romelu Lukaku compie 33 anni. L'attaccante del Napoli è nato il 13 maggio 1993 ad Anversa. A Lukaku vanno gli auguri del Presidente De Laurentiis e di tutta la SSC Napoli. Lukaku ha esordito in azzurro il 31 agosto 2024 in occasione della vittoria per 2-1 contro il Parma. In assoluto conta 45 presenze e 14 reti. Con il Napoli ha vinto uno scudetto, segnando nel match decisivo conto il Cagliari, e una Supercoppa Italiana. Buon compleanno Romelu!".

L'iter di Lukaku

Dunque, Lukaku in Belgio, dove il ct Garcia spera di recuperarlo almeno in condizione tale da essere impiegato nell'appuntamento più importante, il Mondiale. Dopo aver trascorso un mese e mezzo tra Bruxelles e Anversa insieme con il fisioterapista Lieven Maesschalck per smaltire un problema all’ileopsoas e migliorare la condizione in vista del finale di campionato e in prospettiva Mondiale, Romelu era rientrato al centro sportivo di Castel Volturno, ma ha valutato in questi giorni con lo staff del Napoli e della nazionale come poteva procedere per rientrare in forma. Alla fine si è deciso per il ritorno in Belgio. Senza polemiche.