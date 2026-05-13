L'annuncio del sindaco di Napoli: "Cittadinanza onoraria a De Laurentiis". Poi dice la sua su Conte

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi è intervenuto oggi a Radio Marte nel corso della trasmissione “Forza Napoli Sempre”. Diversi i temi toccati dal primo cittadino, a partire dalla prossima cittadinanza onoraria che sarà assegnata al presidente del Napoli De Laurentiis. “Assegneremo entro o subito dopo l’estate la cittadinanza onoraria di Napoli ad Aurelio De Laurentiis. C’è stato – ha confermato il sindaco - anche l’ordine del giorno del Consiglio Comunale che ha confermato questa volontà di conferirla. Adesso ci sarà un iter amministrativo, ma siamo in dirittura finale. Sono molto contento di conferirgliela perché De Laurentiis ha portato un metodo di gestione della società a Napoli, che è fatto di grande passione ma anche di grande capacità manageriale. Siamo convinti che nella nostra città quando si mettono insieme passione e capacità di organizzare e gestire, si diventa vincenti. Questo è il suo più grande merito, oltre ai risultati sportivi estremamente significativi che ha raggiunto, ovvero la vittoria di due scudetti. E’ un merito gli va riconosciuto, ritengo che sia assolutamente giusto assegnare questa onorificenza partendo da una considerazione: nei fatti De Laurentiis è già cittadino di Napoli, avrà ora anche un riconoscimento ufficiale”.

I preparativi per il centenario del Napoli

Cittadinanza che arriverà nell’anno del centenario della SSC Napoli, per il quale il Comune di Napoli è pronto a fare la sua parte, come svela il sindaco a Radio Marte. “C'è la nostra volontà di partecipare in qualche modo alle celebrazioni, ci siamo confrontati, so che la società sta preparando un progetto sui festeggiamenti al quale abbiamo dato la nostra disponibilità per collaborare, dal momento che la città sarà centrale perché è la protagonista della storia della squadra e della società. Sarà una festa della città. Il progetto credo che si vivrà essenzialmente a Napoli, poi è chiaro che lo stadio è il simbolo delle attività e delle passioni sportive”.

Sullo stadio e sulla partecipazione del “Maradona” agli Europei 2032 il sindaco si è detto fiducioso. “Abbiamo sempre aperto ad una collaborazione con il Napoli. Da quello che a me risulta la società però non vuole investire nel Maradona perché pensa che sia più appropriato in futuro investire su uno stadio diverso. Il Comune lavorerà sulla riqualificazione del ‘Maradona’, anche se le scelte che noi faremo sono ovviamente compatibili con le partite e le esigenze della squadra. È uno stadio per il calcio, uno stadio per il calcio Napoli, quindi sia adesso che in futuro la porta aperta alla collaborazione c'è sempre. Il progetto che noi stiamo preparando, che è quasi completato, ha avuto giudizi tutti positivi nelle interlocuzioni tecniche che abbiamo avuto. Le possibilità di partecipare agli Europei sono concrete, anche perché Napoli è una grande città, è una grande piazza, è in una fase anche storica in cui il brand, anche a livello internazionale, è estremamente in voga e solido”.

"Conte via dal Napoli? Mi dispiacerebbe ma l'importante sarà prenderne uno alla sua altezza"

Manfredi si è espresso anche su Conte. “La cittadinanza onoraria a Conte? Il mister ha fatto tanto per la squadra e per la città, con il grande successo dello scudetto dello scorso anno, ma ora è il momento prima del presidente. La città è divisa sulla permanenza del tecnico? Sicuramente Conte è un grandissimo professionista ed è un uomo vincente. Poi le scelte le fa la società, se si vuole cambiare l’importante è prendere un allenatore all'altezza di Antonio Conte. E’ discusso per il gioco? E’ sempre stato il destino di Conte, come lo è per Allegri, un altro vincente. Alla fine credo che la bellezza nel calcio sia importante, però poi il tifoso vuole vincere, e non si può accontentare solo del bel gioco”.