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venerdì 22 maggio 2026
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Quando Antonio Conte se ne va

Dissapori, nostalgia, disappunto, scuncerto, mariasole e mariastella per l'addio dell'allenatore del Napoli...
Mimmo Carratelli
1 min
TagsnapoliConte
Napoli

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Dissapori, nostalgia, disappunto, scuncerto, mariasole e mariastella

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