Calcio e solidarietà: a Trezzano sul Naviglio torna il Memorial dedicato a Diego Armando Maradona

Due giorni di sport, passione e beneficenza nel nome di uno dei più grandi campioni della storia del calcio. Sabato 23 e domenica 24 maggio andrà in scena la quinta edizione del “Memorial Diego Armando Maradona”, manifestazione organizzata dal club Milano Azzurra in collaborazione con la società calcistica Real Trezzano. L’evento si svolgerà allo Sport Training Center del Real Trezzano, a Trezzano sul Naviglio, in provincia di Milano. Protagonisti del torneo saranno bambini e ragazzi delle categorie giovanili dal 2013 al 2017, che si sfideranno nel ricordo del “Pibe de Oro”, simbolo eterno di talento e passione calcistica. Un appuntamento che negli anni è diventato sempre più importante non solo dal punto di vista sportivo, ma anche umano e sociale.

Un villaggio napoletano tra cimeli storici e raccolta fondi per il Niguarda

A rendere ancora più speciale l’edizione 2026 sarà la presenza dei cimeli ufficiali del museo dedicato a Maradona, provenienti da Napoli e curati dalla famiglia Vignati. Una famiglia molto legata all’ex numero 10 argentino: quella di Saverio Vignati, storico e compianto custode dello stadio San Paolo, che Maradona considerava la sua vera famiglia italiana. Accanto al calcio, spazio anche alla solidarietà. L’obiettivo dell’organizzazione è infatti quello di raccogliere fondi per acquistare un’auto elettrica-ibrida da donare al Grande Ospedale Niguarda di Milano. La raccolta benefica è stata aperta simbolicamente lo scorso 10 maggio, una data non casuale, scelta proprio in omaggio al numero di maglia che ha reso immortale Maradona. Tra le principali novità di questa quinta edizione ci sarà anche un vero e proprio villaggio dei sapori aperto al pubblico, con stand dedicati allo street food della tradizione napoletana. Un modo per unire sport, cultura popolare e convivialità in un evento che punta ancora una volta a celebrare i valori più autentici del calcio.