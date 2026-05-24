Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 24 maggio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Conte e il Napoli, l’effetto che fa

Leggi il commento sulla fine dell'esperienza del tecnico sulla panchina azzurri e sul totoallenatore
Mimmo Carratelli
1 min
TagsContenapoli
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

Arrevuoto allo chalet di Peppino cameriere a Mergellina sul momento del Napoli, l’allenatore, chi va, chi viene, sciacqua Rosa e bive Agnese. È bello pensare che fosse tutta una mossa tattica, una manfrina, un vediamo l’effetto che fa, enuncia don Ciccio portiere di palazzo. Che cosa volete dire, lo interroga Saverio Malaspina ragioniere. Don Ciccio vuole dire c

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 5,00 il primo anno

 

Abbonati ora

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS