Conte e il Napoli, l’effetto che fa

Arrevuoto allo chalet di Peppino cameriere a Mergellina sul momento del Napoli, l’allenatore, chi va, chi viene, sciacqua Rosa e bive Agnese. È bello pensare che fosse tutta una mossa tattica, una manfrina, un vediamo l’effetto che fa, enuncia don Ciccio portiere di palazzo. Che cosa volete dire, lo interroga Saverio Malaspina ragioniere. Don Ciccio vuole dire c