21:04

De Laurentiis: "Va rifondato il calcio italiano!"

"ll problema non è tanto cosa farà il Napoli, ma come va rifondato il calcio italiano. L'ho detto a Malagò, non è un problema da nulla. Potrebbe anche accadere che la Lega Calcio decida di uscire dalla Federazione, come in Inghilterra. Lotito controllava anni fa anche i voti della B, ma perché dobbiamo fare un campionato a destra e uno a sinistra della classifica? Guardate il campionato inglese, i livelli delle squadre sono alti. Il governo inglese ha investito un miliardo e mezzo di sterline. Guardate l’Arsenal, che era la settima o ottava forza, quest’anno ha vinto. Ci sono piccole squadre che hanno vinto il campionato e investono parecchi milioni nel mercato. Il Governo inglese diede un miliardo e mezzo di sterline all’Arsenal per poter costruire lo stadio; qui sorrido quando leggo le cifre degli stadi di Milano e Roma. Gli hanno dato il permesso di fare edilizia urbana nel centro di Londra. Con questa forza, dopo Wenger, sono arrivati anche settimi e sesti: il signore che ha vinto, Arteta, ci ha messo tre o quattro anni, e se lo sono potuti permettere perché avevano quella cifra da parte". Così De Laurentiis in chiusura della conferenza stampa.

20:58

De Laurentiis predica calma sul futuro del Napoli

Il presidente sul prossimo allenatore del Napoli: "Calma, calma. Se Conte domani pomeriggio mi confermerà la sua decisione, valuteremo la soluzione migliore. Il Napoli sarà sempre competitivo”.

20:57

Conte sulla Nazionale: "Io posso anche riposarmi"

“Il mio futuro? Per ora sento solo chiacchiere. La Nazionale? Mi ricordo cosa ho detto, ovvero che se fossi il presidente della FIGC tra tutti gli allenatori ci metterei Antonio Conte. Ho leggo anche il nome di Guardiola, ma la Federazione è pronta? Io sono il primo a dire prendiamo Guardiola, ma ci sono i fondi? Io anche riposarmi”. De Laurentiis interviene: “Sarà un problema di Malagò, è molto bravo”.

20:53

Conte: "Bisogna dare i meriti all'Inter, Napoli può competere ad alti livelli".

“Bisogna dare i meriti all’Inter che anche in Europa ha fatto uno step più di noi. Non voglio appigliarmi a nulla, bisogna riconoscere, se vuoi rispetto devi darlo. Mi auguro che questa storia possa dare la spinta ai falliti, Napoli non ha bisogno dei falliti. Ringrazio il presidente e la sua famiglia, ne sarò sempre orgoglioso, è stata un’esperienza fantastica. Napoli può competere ad alti livelli se si compatta l'ambiente. Ho preso un gruppo traumatizzato dopo una stagione disastrosa. Mi auguro l'anno prossimo si continui della tradizione per arrivare a grandi traguardi. Le cose oneste vanno dette. Questa è stata una mia decisione. Il Presidente mi ha detto che questa è casa mia, lo ringrazierò sempre. Con lui il Napoli è in mani sicure".

20:46

Conte: "A Napoli ho fallito in una cosa"

"Sul Napoli ho fallito in una cosa: non sono riuscito a compattarvi. Se non si porta compattezza nell'ambiente poi non si riesce a combattere contro le altre squadre. Se ci sono veleni contro di me e contro i giocatori, non si riesce a lottare. Chi sparge veleno è un fallito e Napoli non ha bisogno dei falliti. Chi scrive per avere un like o per fare le trasmissioni e dire come ha attaccato Conte... Napoli ha bisogno di gente seria, queste persone dovrebbero allontanarsi da Napoli perché sono nocive. Su questo ho fallito a Napoli, non ho compattato l'ambiente. Ci ho messo la faccia per due anni. Ho la soddisfazione e l'onore di aver allenato il Napoli, un'opportunità unica vissuta in maniera intensa. Il tifoso napoletano mi ha capito, questa è la cosa più importante”.

20:43

Conte: "Ho percepito che il mio percorso qui stava per terminare"

"Dopo Bologna ho avvertito delle situazioni che non mi piacevano anche a livello giornalistico. Io campionati anonimi non ne ho fatti e mai ne farò, non accompagnerò il morto. Qualche innesto della campagna acquisti non è entrato in sintonia con il gruppo e si erano create delle dinamiche molto difficili. Ci siamo parlati molto chiari, siamo stati giusti e veri, ci siamo chiariti e abbiamo remato col vento contro forte. Lì siamo ripartiti. Un mese fa ho chiamato il Presidente senza sapere niente e gli ho detto che ho percepito che il mio percorso qui stava per terminare. Non c'è stato nessun ridimensionamento o inversione del percorso". Così Conte.

20:39

Inizia la conferenza stampa, parla De Laurentiis

Inizia la conferenza di De Laurentiis e Conte, risponde il presidente: "Momento di crisi a metà campionato? Può capitare a tutti quanti di avere un momento di forte delusione e in quel momento potrebbe aver pensato che questa è una piazza che pretende tantissimo. Io lo pregai di prendersi due settimane sabbatiche. Qualche mese fa lui mi ha chiamato chiedendo di incontrarci. La nostra amicizia è iniziata alle Maldive circa quindici anni fa. Qui per me è casa sua, ma se non si sentiva più sereno con una modalità di campionato che il Napoli ti costringe a fare in un certo modo... Il Napoli non è il Psg, il Bayern Monaco o le cinque squadre inglesi, abbiamo dei budget da rispettare e il campionato italiano che non è così straordinario. Poi complicazioni della Federcalcio, di procuratori che vogliono dire la loro, il governo...". Poi viene interrotto dalla suoneria del telefono ed esclama: "È un rompicoglioni!".

20:30

Attesa per Conte e De Laurentiis

Conte non parlerà ai microfoni di Dazn o Sky, ma solo in conferenza con De Laurentiis. Cresce l'attesa per scoprire l'annuncio del tecnico e del presidente.

20:19

Hojlund e Di Lorenzo salutano Conte: "Ci ha dato tantissimo"

"Molto bello sentire il calore dello stadio, i tifosi ci sono sempre stati vicini. Conte? Non devo annunciare niente io, però in questi due anni ci ha dato tantissimo. Solo uno come lui poteva portare di nuovo il Napoli ad un livello altissimo". Così Di Lorenzo nel post-partita.

"Conte è stato importantissimo per la mia crescita, uno dei migliori del mondo. Io resto? Dovrebbe essere ufficiale... Non sono l'unico a decidere". Così Hojlund nel post-partita.

20:13

Conte si prende l'ultimo abbraccio dal Maradona

Sta per iniziare la conferenza stampa del tecnico e del presidente, con Conte che si è preso l'ultimo abbraccio dal Maradona prima di (probabilmente) annunciare il suo addio.

20:04

Conte parlerà insieme a De Laurentiis in conferenza stampa

Notizia dell'ultimo minuto: in conferenza stampa con Conte ci sarà anche il presidente De Laurentiis.

20:00

Conte gira per il campo: è l'ultimo saluto

Non era stata annunciata come la sua ultima partita, ma queste immagini sono un segno inequivocabile: Conte gira per il campo, va sotto la curva e prosegue per tutto lo stadio, applaudendo e ricevendo l'affetto dei suoi tifosi, molto commosso. Sembra salutare anche Meret, visibilmente emozionato.

19:57

Applausi e abbracci per Conte in campo

Applaude il Maradona, i giocatori lo abbracciano: Conte entra in campo al triplice fischio e vive i suoi ultimi momenti al Maradona.

19:55

Il Napoli vince l'ultima partita della stagione contro l'Udinese

Triplice fischio al Maradona: il Napoli batte l'Udinese 1-0 grazie alla rete di Hojlund. Ora spazio al post-partita.

Stadio Maradona - Napoli